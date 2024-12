Marc Degryse vindt het niet verrassend dat topclub heft moeilijk heeft: "Ze hebben maanden boven hun stand geleefd"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp verloor zondag met 1-3 van Charleroi. Een verrassende uitslag, al weet Marc Degryse het wel te relativeren.

Antwerp kon afgelopen zondag alweer niet winnen. Na het gelijkspel tegen FCV Dender, de 2-1 nederlaag tegen Union volgde een 1-3 nederlaag tegen Charleroi in de competitie. Ze konden na strafschoppen wel doorstoten tegen Kortrijk in de Croky Cup eerder deze week.

Volgens Marc Degryse het meest opvallende resultaat deze week. "De meest opvallende uitslag van het weekend was de zege van Charleroi op Antwerp", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Laat mij het zo stellen: Charleroi is een betere ploeg dan hun aantal punten doen vermoeden, en Antwerp is een mindere ploeg dan hun aantal punten doen vermoeden", gaat hij verder.

The Great Old zakte na het puntenverlies dit weekend naar de vierde plaats in het klassment. Charleroi staat nu op drie punten van de gevarenzone.

"Antwerp heeft maanden boven zijn stand geleefd. Wat mij betreft, is het vooral een kwestie van kwaliteit in het offensieve gedeelte. Overmars moet De Roeck helpen deze winter, als Antwerp grote ambities heeft in de terugronde", besluit Degryse.