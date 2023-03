Antwerp mist zonder topschutter Janssen karrenvracht aan kansen en gaat 0-1 onderuit tegen 10 Charleroi-spelers

Antwerp is er niet in geslaagd om te profiteren van het puntenverlies van leider RC Genk. Zonder Alderweireld en Janssen ging de Great Old met 0-1 thuis onderuit tegen Charleroi. Al had Antwerp voldoende kansen om te scoren.

Antwerp zonder leider voorin en achterin

Een Antwerp in goeie doen zou normaal gesproken thuis geen problemen mogen hebben met Charleroi maar zoals altijd in het voetbal moet de wedstrijd eerst gespeeld worden. En voor Antwerp was dat zonder leider achterin én zonder leider voorin. Alderweireld was nog niet terug van een blessure en Vincent Janssen had zich geblesseerd op training.

Charleroi profiteert

Charleroi profiteerde optimaal van het mindere spel van Antwerp in de eerste helft door op voorsprong te komen via Badji. Hij werd moederziel alleen gelaten bij een voorzet van Zorgane en kopte hard voorbij Butez.

Karrenvracht aan kansen

Van Bommel besloot voorin te roteren door Balikwisha centraal te posteren en Antwerp kwam beetje bij beetje beter in de wedstrijd. Maar buiten een poging van Ekkelenkamp moest Koffi niet al te veel werk verrichten. Ook Muja kreeg nog een grote kans maar de Kosovaar krulde zijn schot te weinig waardoor de bal naast ging.

De thuisploeg greep de bezoekers meteen bij de keel na de rust. Na een corner botste de bal voor de voeten van Kerk maar die trapte wild over. Een minuut later kreeg Muja ook zo'n 100% kans maar hij kopte van heel dichtbij naast het doel van Koffi.

Belegering

Op het uur werd de opdracht voor Charleroi om de 0-1 vast te houden nog wat moeilijker toen Damien Marcq zijn tweede gele kaart kreeg. Het lage blok plooide zich nog lager terug om de aanvalsgolven van Antwerp af te weren.

Dat waren er heel wat en oog in oog met Koffi leek Kerk de 1-1 te maken maar de Nederlandse winger raakte niet voorbij de doelman. Antwerp bleef drukken en druk zetten rond de 16 van Charleroi waardoor het eerder de vraag was wanneer de dam zou breken in plaats van of de dam zou breken.

De Zebra's verweerden zich kranig en gooiden zich voor elke bal; Aanvallen zat er amper nog in maar het lukte hen wel om de 0-1 op het bord te houden. Het eerste verlies in het eigen Bosuilstadion sinds midden oktober, toen ging Genk met 1-3 winnen in Antwerp. Charleroi doet plots weer helemaal mee voor de top 8.