Felice Mazzu verstopt zich niet na hold-up in Antwerp: "Maar op dat vlak verdienden we het wel"

Een hold-up, anders kan je het bijna niet noemen wat Charleroi gedaan heeft op het veld van Antwerp. Twee schoten tussen de palen waarvan één quasi-terugspeelbal .Maar toch met een 0-1 overwinning terug naar Wallonië trekken.

"We hebben afgezien, daarna hebben we afgezien en vervolgens hebben we afgezien. Op het uur vallen we met tien en hebben we nog meer afgezien om dan in het slot af te zien", klinkt het kolderiek bij Charleroi-trainer Felice Mazzu op de persconferentie na Antwerp-Charleroi.

"Op basis van de statistieken, het balbezit, de schoten... verdienden we het niet. Maar de spelers hebben zo'n fantastische mentaliteit voor de dag getoond en op dat vlak verdienden we deze zege wel", looft de trainer zijn troepen.

Top 8?

Met nog 4 speeldagen te gaan staat Charleroi plots heel dicht bij de top 8. Samen met Anderlecht, Cercle, OHL en STVV zal het nog 4 wedstrijden knokken worden. "En daarvoor dient deze wedstrijd als referentiematch. We spelen tegen één van de beste ploegen van België die een gooi doen naar de titel. Daar tegen winnen met 0-1... Nu moeten we nog 4 wedstrijden zo'n mentaliteit voor de dag brengen", besluit hij.