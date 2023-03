No Janssen no party? Afwezigheid topscorer legt pijnpunten nog eens bloot bij Antwerp

De play offs naderen en bij de top 4 worden de pijnpunten nog eens blootgelegd. Of toch alleszins bij RC Genk en Antwerp.

En dat is dat ze zonder hun topscorer toch heel kwetsbaar zijn voorin. Bij Antwerp konden ze bijna het hele seizoen rekenen op Vincent Janssen maar in de twee wedstrijden die hij sinds zijn aankomst niet speelde, wist Antwerp niet te scoren (0-0 tegen Anderlecht, 0-1 tegen Charleroi). Een probleem dringt zich op.

Nochtans had Antwerp tegen Charleroi kansen genoeg om het af te maken. "Maar de bal wou er gewoonweg niet in", vertelt Mandela Keita tegen de aanwezige journalisten na de partij. "Het was niet makkelijk tegen zo'n laag blok maar de kansen waren er wel."

Veel schoten, weinig échte kansen

Die afwerking, daar schorde het inderdaad. Zowel Muja, Kerk als Balikwisha mochten meermaals op doel trappen maar enkel Kerk kon een echt grote kans afdwingen door zijn schot ook tussen de palen te mikken. Zet daar een echte 9 en de kans is groot dat het toch 1-1 staat, of misschien wel meer.

"Vincent is een topspeler en je wil hem er altijd bij, nu ook.", vertelt trainer Mark Van Bommel. "Aan het creëren van de kansen lag het vandaag alleszins niet. In het slot hebben we nog geprobeerd met De Laet in de spits en we hebben een hoop kansen bij elkaar gevoetbald, maar scoren lukte niet. Ik kan mijn jongens eigenlijk weinig verwijten, behalve dat de kansen niet afgewerkt werden", besluit Mark Van Bommel de inefficiëntie bij zijn ploeg.