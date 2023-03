Jean Butez weet waar het aan lag voor Antwerp, en het is niet Vincent Janssen

Jean Butez was teleurgesteld na de nederlaag van Antwerp tegen Charleroi. Hij vindt dat zijn ploeg alles in handen had om de drie punten te pakken tegen de Zebra's.

"Een hold up? Ik denk dat dat het juiste woord is voor deze wedstrijd," zei Jean Butez direct na de wedstrijd. "We zijn teleurgesteld want zowel in de eerste als in de tweede helft hebben we genoeg kansen gehad. We dachten dat het makkelijker zou worden na de rode kaart, maar aan de andere kant speelde Koffi een uitstekende wedstrijd. Soms wint de ploeg die de overwinning het meeste verdient niet."

"Charleroi was zeer efficiënt. Ze scoorden met hun enige schot van de wedstrijd. We waren niet doeltreffend genoeg en daarom hebben we de wedstrijd verloren. Het positieve is dat we veel kansen hebben gecreëerd tegen een ploeg die er normaal niet veel tegen krijgt."

De naam van Vincent Janssen lag uiteraard op ieders lippen na de nederlaag. "Hij heeft altijd laten zien dat hij belangrijk is voor ons. Maar zondag waren er andere spelers op het veld die het werk deden. Het enige wat ontbrak was de final touch", besluit hij.