Van Bommel heeft heel duidelijke mening over niet gefloten strafschop voor Antwerp

Antwep ging zondagavond met 0-1 onderuit tegen Charleroi. De Great Old had een karrenvracht aan kansen maar kwam niet tot scoren. En na tien minuten had het ook helemaal anders kunnen uitdraaien.

Tchatchoua beroerde namelijk de bal met de arm na mistasten van Koffi. Verboomen liet doorspelen maar werd door de VAR toch naar het scherm geroepen. Met een betere kijk op de feiten oordeelde Verboomen dat een strafschop niet aan de orde was. Onterecht volgens Antwerp-trainer Mark Van Bommel. "Als de VAR hem naar het scherm roept, betekent het toch dat de scheidsrechter een fout gemaakt heeft?", is Van Bommel van mening op de persconferentie achteraf. "Als de Charleroi-speler de bal niet raakt met de arm, loopt Balikwisa naar een lege goal. En als de VAR het niet ziet, kan je nog jammer zeggen. Maar nu haalt de VAR de scheids naar de kant en dan heb je een fout gemaakt." 🚫 | Royal Antwerp FC krijgt geen penalty voor deze handsbal. 🚨👋 #ANTCHA pic.twitter.com/UkHBeUrFTq — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 19, 2023