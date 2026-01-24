"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC ontvangt zondag Charleroi. Joseph Oosting gaf vooraf een duidelijke toelichting bij de voorbereiding op dat duel.

Vooruitblik op Charleroi

Antwerp treft een tegenstander die de club de voorbije jaren regelmatig punten afsnoepte. Oosting reageerde nuchter op die statistiek. “Als je daaraan denkt, dan ís Charleroi ook het zwarte beest”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij maakte meteen duidelijk dat hij zich niet laat leiden door zulke labels. “Maar zo zit ik niet in mekaar. Ik ben een trainer die training geeft met een eigen voetbalperiodisering.” De coach gaf aan dat hij het begrip ‘zwarte beest’ zelfs niet kende.

Toch benadrukte hij dat de wedstrijd zwaar doorweegt in de strijd om Play‑off 1. “Dit wordt een belangrijke pot voor ons. We hebben het publiek absoluut nodig. Als de Bosuil een kolkende arena is, denk ik dat we moeilijk te kloppen zijn.”

Oosting gaf verder aan dat hij liever kiest voor een aanvallende aanpak. Hij koppelde dat aan zijn wens om de situatie om te draaien. “Laat het mij daarom omdraaien: In plaats van dat het ons zwarte beest is, hoop ik dat de komst van Charleroi werkt als een rode lap op een stier.”

Beschikbaarheid van spelers

De coach kan mogelijk opnieuw rekenen op twee spelers die terugkeren uit blessure. Hamdaoui en Adekami namen al een deel van de training voor hun rekening. “Ze deden allebei een gedeelte van de training mee. Na de zaterdagtraining bekijken we of ze speelklaar zijn.”





De staf volgt hun fysieke paraatheid nauwgezet op. Antwerp hoopt zo met een zo volledig mogelijke kern aan de aftrap te verschijnen tegen Charleroi.