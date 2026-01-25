Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

Een week na de eerste nederlaag van Antwerp onder Joseph Oosting is ook de tweede nederlaag een feit. Een stevige opdoffer voor de Nederlander die zijn progressie na een uitstekende decembermaand een halt ziet toegeroepen worden.

Geen antwoord

Vooral dat het de tweede wedstrijd op rij was dat Antwerp een teleurstellende prestatie op de mat bracht, zorgde achteraf voor teleurstelling bij Joseph Oosting. De Nederlander liet dat dan ook merken op zijn persconferentie na de 0-2 nederlaag tegen Charleroi.

"We moesten een antwoord geven en dat heb ik niet gezien", opende hij. "Als wij hier thuis spelen als Antwerp, moeten we de baas zijn op het veld tegen wie we ook spelen en dat was vandaag niet het geval. Charleroi dicteerde het spel misschien niet maar ze bepaalden het tempo wel en dat mag niet", stak Oosting van wal.

Eer

Eén fase enerveerde de trainer van Antwerp vooral: "Ik ben een fiere man. Als je ziet hoe zij dat tweede doelpunt vieren in ons stadion, dat kan echt niet. Er moet een bepaalde trots en eer zijn om voor Antwerp te spelen en dat heb ik vandaag niet gezien."

Antwerp sloot 2025 nochtans positief af en leek na enkele heel lastige maanden opnieuw op weg naar de top 6. De twee nederlagen tegen Dender en Charleroi hebben die ambitie toch wat gefnuikt. "De top 6? Dat is onze doelstelling niet", verraste Oosting toch een beetje nadat hij in december de boot nog af hield.



"Het is een ambitie, maar geen doelstelling. Onze doelstelling is het publiek vermaken, onze handtekening zetten in een manier van voetballen, maar dat heb ik de voorbije weken niet gezien. Als je dat doet, kan je praten over de top 6 maar dat soort zaken nemen we nu niet in de mond", besloot hij van zich af bijtend.