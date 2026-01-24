Vandenhaute verdiende 420.000 euro als voorzitter van Anderlecht: dit is wat Michael Verschueren krijgt

Exact honderd dagen na zijn aanstelling als voorzitter van Anderlecht krijgt de rol van Michael Verschueren (55) steeds duidelijker vorm. Sinds 15 oktober 2025 is hij het officiële gezicht van paars-wit, al gebeurt dat op een opvallende manier.

Verschueren oefent zijn voorzitterschap namelijk onbezoldigd uit. In tegenstelling tot zijn voorganger ontvangt hij geen loon voor die functie bij de recordkampioen.

De zoon van ‘Mister Michel’ nam de rol aan uit overtuiging en clubgevoel. Het voorzitterschap van Anderlecht was voor hem een persoonlijke ambitie, gedragen door zijn sterke RSCA-DNA.

Zijn aanpak contrasteert met die van Wouter Vandenhaute. Die was vijf jaar voorzitter en factureerde op het einde van zijn mandaat jaarlijks ongeveer 420.000 euro, een publiek bekend bedrag.

Michael Verschueren wordt niet betaald als voorzitter van Anderlecht

Ook inhoudelijk verschilt de situatie. Vandenhaute had via Mauvavie zelf aandelen in Anderlecht, terwijl Verschueren momenteel geen financiële inbreng heeft.

Waar zijn voorganger sterk woog op het dagelijkse beleid, houdt Verschueren meer afstand. Hij combineert zijn rol met andere zakelijke activiteiten.





De operationele leiding ligt nu bij CEO Kenneth Bornauw. Die werd op dezelfde dag aangesteld als Verschueren en staat uiteraard wel op de loonlijst van de club.