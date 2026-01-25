'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

KRC Genk is momenteel volop bezig zijn toekomstvisie op punt te zetten. Daarbij zouden een aantal jonge talenten mogelijk nog meer hun kans gaan krijgen. Op die manier moeten de winsten kunnen worden gemaximaliseerd.

Een paar dagen geleden was er het gerucht dat Genk interesse toont in Mario Tudose. Dat is een 20-jarige centrale verdediger die momenteel actief is bij FC Arges. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers in Roemenië.

Genk toont interesse in Mario Tudose, maar ...

Tudose heeft een contractvoorstel tot juni 2030 gekregen van Racing Genk. De Smurfen zouden een bod van 600.000 euro hebben ingediend. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 1 miljoen euro, wist Sacha Tavolieri te melden.

Toch moet hij niet gezien worden als de mogelijke opvolger van Mujaid Sadick, die van Genk - zeker bij een goed bod - weg zou mogen en de CEGEKA-Arena zou mogen verlaten. Ondertussen heeft Paris FC al interesse getoond.

Geen vervanger voor Sadick: Kongolo krijgt kans bij Genk

De kans dat het nog deze winter tot een deal komt met de Parijzenaars is realistisch. Volgens Het Laatste Nieuws is de strategie dan echter duidelijk: er hoeft echt geen vervanger voor Sadick naar Limburg te gaan komen.



Neen: de vervanger hebben ze eigenlijk al in de rangen. Josué Kongolo zou bij een vertrek van Sadick gewoon een rijtje stijgen in de pikorde en nog meer tot spelen toekomen. Op die manier moeten ze in de toekomst ook op hem flink kunnen cashen.