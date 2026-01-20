'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

Racing Genk wil dringend iets doen aan zijn defensieve kwetsbaarheid. Met de wintermercato volop aan de gang richten de Limburgers hun pijlen op jong talent, in de hoop snel meer stabiliteit achterin te vinden.

Racing Genk zit met grote defensieve problemen dit seizoen. De Limburgers slikken te veel doelpunten en willen daarom nu ingrijpen. Met de wintermercato in volle gang is dit het perfecte moment.

Jong defensief talent op de radar

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt namelijk dat Genk interesse toont in Mario Tudose. Hij is 20-jarige centrale verdediger die momenteel actief is bij FC Arges. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers in Roemenië.

Tudose heeft een contractvoorstel tot juni 2030 gekregen van Racing Genk. De Smurfen zouden een bod van 600.000 euro hebben ingediend. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot 1 miljoen euro.

Arges zal van dat bedrag wel de helft moeten delen met SL Benfica, als het akkoord gaat uiteraard. De Roemeen werd enkele jaren opgeleid bij de Portugese topclub, dat hem nadien goedkoop terug verkocht aan Arges.

Sadick mag weg volgens Tavolieri

De jonge verdediger speelde in totaal al 73 wedstrijden voor zijn huidige ploeg. Soms treedt hij aan als kapitein. Tavolieri meldt bovendien dat Genk Mujaid Sadick deze winter wil verkopen.

