Overnemen van De Mil en hoofdtrainer worden? Leye zegt waar zijn ambities liggen

Mbaye Leye keerde terug naar een rol als assistent bij KAA Gent. Zijn positie naast Rik De Mil roept vragen op, maar Leye zelf blijft helder over zijn intenties.

Ervaring en rolverdeling

Leye heeft als hoofdtrainer meer wedstrijden gecoacht dan De Mil. Toch maakt hij duidelijk dat hij zijn plaats kent. “Wees gerust: ik ken mijn plaats als assistent”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij koppelt dat aan de dynamiek binnen het voetbal. “De voetbalwereld is een weerspiegeling van de maatschappij. Iedereen wil z’n mening en z’n gedacht zeggen.”

Zijn focus ligt op het gezamenlijke project binnen de club. “Ik ben hier om het project-Rik De Mil mee te doen slagen. Zo simpel is het.” Leye tekende bij Gent een contract van onbepaalde duur en benadrukt dat hij zich goed voelt in zijn huidige functie.

Toekomstperspectief

De vraag of hij opnieuw hoofdtrainer wil worden, beantwoordt hij genuanceerd. “Of het mijn doel is om ooit opnieuw T1 te worden? Ja, maar heimwee heb ik nog niet.” Hij geeft aan dat hij er momenteel niet mee bezig is. “Ik denk er momenteel zelfs niet aan.”

Leye houdt de deur open voor latere kansen, maar zonder tijdsdruk. “Gebeurt dat binnen vijf, tien of vijftien jaar, we zien wel. Alles op z’n tijd.” Hij noemt zichzelf een jonge trainer en stelt zich flexibel op.



Al is er ook de mogelijkheid dat De Mil vertrekt. “En als ik me goed voel in de rol van assistent en Rik zou binnen drie jaar naar – ik zeg maar wat – Marseille trekken en er komt een andere T1 bij KAA Gent, dan vind ik dat ook prima”, besluit hij.