🎥 Kijk hoe Rayane Bounida de Ajax-fans liet genieten

Ajax kende een rustige avond tegen laagvlieger Volendam en mocht dat vooral danken aan een uitblinkende Rayane Bounida. De 19-jarige Belg stond voor de tweede competitiematch op rij in de basis en drukte meteen nadrukkelijk zijn stempel op de partij.

Met Bounida op rechts en Mika Godts op links koos Ajax-coach Fred Grim voor Belgisch geweld aan de aftrap. Die keuze betaalde zich al snel uit, want nog voor het kwartier liet Bounida de Johan Cruijff ArenA genieten.

De jonge flankaanvaller schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van Youri Baas, die simpel binnenkopte. Een heerlijke assist en meteen het bewijs van Bounida’s verfijnde traptechniek.

Ajax bleef daarna dominant en speelde met het nodige vertrouwen, gesterkt door de recente Champions League-zege in Villarreal. Volendam kwam nauwelijks in het stuk voor en keek vooral toe.

Rayane Bounida gaf twee assists voor Ajax

Tien minuten voor rust volgde opnieuw een Belgisch moment. Dit keer zwiepte Bounida vanop rechts een loepzuivere voorzet richting tweede paal, waar Baas opnieuw raak kopte: 2-0 en alweer een assist voor onze landgenoot.

Na de pauze zakte het tempo, maar dat deed weinig af aan de prestatie van Bounida. Tien minuten voor tijd mocht hij onder luid applaus naar de kant. Ajax won verdiend en springt voorlopig naar de tweede plaats, met Bounida als onbetwiste smaakmaker van de avond.



