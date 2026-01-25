Volg Anderlecht - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 25/01/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?
Foto: © photonews

Vanavond om 18u30 staat Anderlecht-Dender op het programma in het Lotto Park. Vooraf wordt er al vanaf 18u10 een speciaal eerbetoon gebracht aan zowel de Grand Jojo als Stromae, wat het stadion ongetwijfeld in een feestelijke sfeer zal dompelen.

De Brusselaars willen na de pijnlijke 4-2-nederlaag tegen Gent en de mindere resultaten van de afgelopen weken zich herpakken. Met vier punten op vijftien in de competitie is Anderlecht nog steeds zoekende naar stabiliteit dit seizoen.

De jonge en compacte kern van de club betaalt de tol voor de vele blessures en schorsingen, waardoor het team regelmatig worstelt om consistent te presteren. De match tegen Dender biedt dan ook een uitgelezen kans om weer wat vertrouwen te tanken.

Uitkijken naar Danylo Sikan

Nieuwkomer Danylo Sikan maakt mogelijk zijn opwachting. Coach Besnik Hasi vergelijkt hem met Oleg Iachtchouk, een van de beste aanvallers waarmee hij ooit speelde bij Anderlecht. “Hij is fysiek sterk, technisch goed en intelligent in de combinaties", zegt Hasi over de Oekraïense spits.

De vraag is hoe Besnik Hasi zijn aanval gaat stofferen. Vorige week zat Bertaccini op de bank, maar waarschijnlijk maakt die zijn rentree in de basis.


Dender staat onderaan in 1A, maar heeft vertrouwen opgedaan door te winnen van Antwerp. Voor Anderlecht is dit het moment om het publiek te trakteren op een sterke prestatie én om zich voor te bereiden op de zware uitwedstrijden en de halve finale van de Beker tegen Antwerp.

Prono Anderlecht - FCV Dender EH

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk FCV Dender EH FCV Dender EH wint
93.08% 5.19% 1.73%
Populairste
2-0
(97x)		 2-1
(64x)		 3-0
(41x)

Vergelijking Anderlecht - FCV Dender EH

Positie

4
16

Punten

35
16

Gewonnen

10
3

Verloren

6
11

Gescoorde doelpunten

30
17

Doelpunten tegen

26
34

Gele kaarten

53
37

Rode kaarten

3
4

Onderlinge duels gewonnen

8
3
1
17/08 13:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/09 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
29/06 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
23/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
25/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
28/11 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:30 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Anderlecht Anderlecht
02/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
30/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
18/08 18:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo
