Anderlecht sluit jaar af met serieuze valse noot tegen Dender: Zanka en Dendoncker zijn de gebeten honden

Anderlecht leek na de eerste helft de maat te nemen van Dender nadat het al vroeg op achterstand kwam, maar dat rechtzette via Verschaeren en Dreyer. Maar in de tweede helft speelden ze alsof ze al gewonnen hadden, maar dat draaide even anders uit. Met alle credits aan de vechtlust van Dender.

De voetballers van de Jupiler Pro League hadden blijkbaar een afspraak gemaakt: 'we houden onze mooiste doelpunten voor net na Kerstmis, dat gaan de fans leuk vinden'. In Anderlecht-Dender hadden ze die regeling goed begrepen. Na 9 minuten had Roman Kvet de bezoekers al op voorsprong gebracht met een pracht van een afstandsschot van buiten de zestien.

Alleen maar beauties

Anderlecht was dat eerste kwartier nergens en werd overpowerd door Dender op het middenveld. En vooraan won Scheidler elk luchtduel. Dendoncker dus weer achteruit, maar daardoor moesten Verschaeren en Rits het bij balverlies wel alleen zien te rooien op het middenveld.

Het werkte niet en de Brusselaars geraakten amper tot bij doelman Verrips. Maar dan was daar ineens Yari Verschaeren. Na dat eerste kwartier had hij op X alweer een hele emmer kritiek over zich heen gekregen, maar wat Kvet deed, kon hij dus ook. Een afstandsschot in de winkelhaak. Hij vierde met de handen aan de oren. Die kritiek was dus toch al tot aan dat lichaamsdeel geraakt.

Anderlecht nam dan toch de controle over en Dreyer dreigde een paar keer, maar naar het beeld van zijn seizoen wist hij niet af te werken. Ook hij had al de nodige commentaar gekregen, maar nam even later ook zijn revanche door de 2-1 tegen de netten te jagen. Moet gezegd: hij mocht een wandeling doorheen de verdediging maken om zijn linkervoet te zoeken. Net de voet waarmee je hem niet mag laten uithalen.

Aiaiai Zanka

Paars-wit had er nog eentje kunnen maken na een héérlijke pass van Dolberg, maar de geïnfiltreerde Rits is geen echte afwerker. Tijd om het publiek nog wat meer op de banken te krijgen? Al in de eerste helft ging Jan Vertonghen opwarmen. Het leek wel alsof Taylor Swift net het stadion was binnengekomen.

Tijdens de rust moet er wel een slaapmiddel in de koffie gezeten hebben, want Anderlecht kwam heel zwak uit de kleedkamer. Ze speelden alsof het al 4-1 was en hen niks kon gebeuren. Scheidler en Nsimba verstuurden waarschuwingen, maar blijkbaar had Zanka - dat moet al Xanax of zo geweest zijn - dat niet gezien.

Met een slechte pass zorgde hij ervoor dat Kvet met een eenvoudige pass Scheidler kon bedienen voor een intikker: 2-2. Het Anderlechtse publiek floot zijn Deense verdediger stevig uit. Maar dat was nog niet het toppunt. Ook Dendoncker deed immers nog zijn duit in het zakje.

Met een slechte pass - al hadden Rits en Sardella ook boter op het hoofd - lanceerde die Nsimba naar de 2-3. Het Lotto Park werd bijzonder stil. Wat een ontgoocheling. Maar die van Dender vierden feest. En terecht, want zij waren de enige ploeg die in de tweede helft druk uitoefenden en offensief gevaarlijk waren. Wat een ontknoping!