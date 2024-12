Union blijft maar doorgaan en wint nu ook in Gent waar "Vrancken buiten" van tribunes rolt

KAA Gent is er niet in geslaagd om de rug te rechten en de reeks van Union een halt toe te roepen. De Brusselaars profiteerden van enkele zwakke momentjes achterin bij Gent waardoor ze 0-3 voor kwamen. Gudjohnsen milderde de score voor Gent (en voor Vrancken).

Niks schreeuwt kerstvoetbal als een volledig vak voetbalsupporters dat op en neer springt op de tonen van Jingle Bells. De supporters in de Planet Group Arena hielden zichzelf warm voor het laatste duel op Boxing Day want het eerste kwartier in KAA Gent-Union had maar weinig om het lijf.

Twee sleutelminuten

De eerste helft liet zich samenvatten in twee fases van telkens twee minuten. De eerste grote kans was er halverwege de eerste helft via David en Ivanovic. Die eerste wou een voorzet van de tweede met een hakje in doel trappen maar stuitte op Torunarigha. in de rebound kwam Ivanovic snel ingelopen maar hij botste op Roef. Amper één minuut later kreeg een ingeschoven Brown veel ruimte in de 16 maar ook hij raakte van dichtbij niet voorbij de doelman.

De vlgende twee prangende minuten verliep in de omgekeerde volgorde want Gandelman leek Gent op voorsprong te hijsen nadat Sykes de bal wegtrapte tegen de Israeliër die door snel handelen met een lobje Moris verschalkte. Maar Gandelman raakte de bal met de hand waardoor het doelpunt al snel afgekeurd werd.

Meteen naar de overkant waar David wat meer geluk had. Hij glipte net door de buitenspelval nadat Ivanovic de bal ontfutselde bij Gerkens en werkte oog in oog met Moris koelbloedig af. Verder was het zoeken naar kansen in de eerste matige 45 minuten.

Union slaat Gent tegen het canvas

Roef leek Gent aan het begin van de tweede helft te behoeden van een dubbele achterstand door met de voet een schot van Ivanovic te redden maar op de daaropvolgende corner was het wel raak, uitgerekend door mistasten van Roef. Sykes klom het hoogste aan de tweede paal en kopte van dichtbij de 0-2 in doel.

Gent lag helemaal in de touwen en daar profiteerde Union meteen van. Sadiki dribbelde voorbij Sonko in de 16 en legde af tot bij El Hadj. De invaller trapte met veel gevoel de bal via de lat tegen de touwen. Het gefluit rolde van de tribunes, net als "Vrancken buiten" nadat Union na de 0-3 nog twee kansen kreeg.

Eerredder Gudjohnsen

Tot een gehele afstraffing kwam het echter niet. Op het uur kwam er weer even vuur in de partij wanneer Gudjohnsen in één tijd een lage, strakke voorzet van Archie Brown voorbij Moris in doel schoof. Kon het dan toch nog voor Gent?

Neen, het bleek eerder een eerredder te zijn dan het begin van een comeback. El Hadj en Ivanovic kwamen nog dichter bij een vierde doelpunt dan Gent bij een tweede. Gent is zo zijn vijfde plaats kwijt aan Union en kan de hete adem van Charleroi en KV Mechelen die in de nek hijgt.