KAA Gent krijgt verschrikkelijk nieuws te horen: einde seizoen voor basisspeler

KAA Gent heeft zeer slecht nieuws te horen gekregen. Het seizoen van Max Dean zit erop nadat hij een kruisbandenblessure opliep.

KAA Gent kreeg donderdag al een klap te verwerken door in eigen huis met 1-3 te verliezen van Union SG. Coach Wouter Vrancken kreeg net weer wat meer ademruimte na de 0-1 zege van vorig weekend tegen Standard.

Maar het gaat dus niet veel beter met de Buffalo's. Die kregen daags na de wedstrijd nog eens zeer slecht nieuws te horen...

Max Dean zal zijn dit seizoen namelijk niet meer in actie komen. De spits leek zijn knie te verdraaien in de eerste helft en bleef even liggen. Hij speelde nadien nog wel even verder.

Na de rust werd hij dan toch gewisseld, en goed zag het er niet uit. Hij verliet het stadion al op krukken, wat geen goed voorteken was. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat hij een kruisbandenblessure heeft opgelopen.

Volgens Het Laatste Nieuws zal hij zeker zes maanden out zijn, wat dus ook meteen wil zeggen dat het einde seizoen is voor de Engelsman. Andri Gudjohnsen is nu nog de enige echte spits die beschikbaar is in de kern.