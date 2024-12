Ongelooflijk: 13 wedstrijden op rij ongeslagen maar bij Union zijn ze nog niet tevreden

De laatste nederlaag van Union dateert ondertussen al van 27 oktober, exact twee maand geleden. Toch blijft trainer Pocognoli op zoek naar punten om te verbeteren.

Dubbele inzet tegen Gent

Want ondanks de ongeslagen reeks van 13 wedstrijden, waaronder 2 in de beker en 3 in de Europa League, pakte Union op het veld van KAA Gent nog maar zijn allereerste uitoverwinning van het seizoen in de vaderlandse competitie.

"Daar waren we echt op gebrand", vertelde Castro-Montes na de overwinning tegen de interviewer van DAZN. "De vijfde plaats en onze eerste uitoverwinning, dat was de inzet van vandaag. Het is dan ook enorm leuk dat het gelukt is."

Alles kan beter

Maar toch zijn er volgens de wingback nog enkele werkpunten voor Union die ook tegen Gent duidelijk werden. "Die tegengoal die we krijgen bij 0-3 is echt vermijdbaar. Daardoor krijgen ze bovendien opnieuw wat hoop. Als je 0-3 voor staat, mag de tegenstander niet opnieuw het geloof terugkrijgen. We hebben het nu wel over de streep getrokken maar daar moeten we uit leren", bleef hij streng.

Ook zijn trainer Sébastien Pocognoli is van het motto dat het nog altijd beter kan. "Er moet nog gewerkt worden aan de maturiteit op het veld en hoe we aan game management doen", aldus de Union-coach op de persconferentie achteraf.

"We hebben de voorbije maanden de basis gelegd maar er zijn nog veel details te finaliseren en daar zal ongetwijfeld nog veel werk in kruipen", besloot hij.

Dat het zo lang duurde vooraleer die basis gelegd kan worden, heeft volgens Castro-Montes een simpele verklaring: een nieuwe trainer, veel nieuwe spelers, jonge spelers... Het duurde even vooraleer de mayonaise pakte maar nu zijn de automatismen gevonden. En laat ons eerlijk zijn, de dingen die aan het begin van het seizoen wat meer tegen zaten, zitten nu met ons mee."