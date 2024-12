Ook Torunarigha wijst naar eigen ploegmaats na nederlaag tegen Union: "Ze denken dat we zo kampioen gaan spelen"

Loopt alles nog wel goed in de kleedkamer van KAA Gent? Als we de eerste reacties na de verloren wedstrijd tegen Union volgen niet echt.

Want meteen na de wedstrijd reageerde invaller Gudjohnsen al stevig met de boodschap dat het onaanvaardbaar was om zo laks te spelen na de rust waardoor Union op 5 minuten tijd van 0-1 naar 0-3 ging. Ook verdediger Jordan Torunarigha is niet mals voor zijn ploeggenoten.

Vakantiemodus

"We wilden de fans nog een mooi kerstcadeau geven door te winnen van Union in de laatste wedstrijd van het jaar, zeker na de goede prestatie van vorig weekend tegen Standard. De eerste helft was ook goed en kregen we een grote kans, maar scoorden we niet", opende Torunarigha tegen de verzamelde pers eerst nog.

"Bij hen ging die kans er wel in en dan was er een periode van laksheid van onze kant. Hoe het komt? We waren niet scherp genoeg, sommigen zijn blijkbaar al in vakantiemodus bij ons. Het is niet dat Union zoals Barcelona speelt en de tegendoelpunten onverdedigbaar zijn maar je kan ook niet alles tegen houden", zuchtte de verdediger.

Kampioen spelen

Gent sluit het jaar nipt in de top 6 af, een eerste seizoenshelft vol ups en downs beseft Torunarigha maar al te goed. "Er ijn goede en slechte wedstrijden geweest, constant presteren zal het belangrijkste zijn en niet na één goede wedstrijd al denken dat we kampioen zijn", was hij streng.

"Het is nog een proces gebleken, zeker met een nieuwe trainer na enkele jaren Vanhaezebrouck én de jonge kern die we hebben. Na de break loopt het hopelijk beter, daarvoor zullen we hard moeten blijven werken", aldus Jordan Torunarigha.