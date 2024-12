Scorende invaller Gudjohnsen streng voor zijn ploegmaats: "Onaanvaardbaar"

Het was al van september geleden dat hij nog eens kon scoren. Maar veel zal Andri Gudjohnsen niet gevierd hebben na zijn doelpunt tegen Union.

De zoon van voormalig topspits Eidur Gudjohnsen scoorde namelijk slechts de eerredder in een 1-3 nederlaag van KAA Gent tegen Union. Hij gaf de Gentenaar even hoop, maar die hoop kon nooit omgezet worden in een echte ommekeer.

Gent en Union hielden elkaar qua spelbeeld in evenwicht, al gingen de bezoekers wel met een 0-1 voorsprong rusten. Door een blessure bij Max Dean mocht Andri Gudjohnsen invallen van Wouter Vrancken, gebrand om het verschil te maken. Maar dat verliep toch even anders.

"Onaanvaardbaar" (x3)

Want na amper tien minuten spelen in de tweede helft stond het al 0-3 voor Union. "Het is eigenlijk onaanvaardbaar dat we zo de focus verloren 5 à 10 minuten lang in de tweede helft. Dan staat het 0-3 en is opnieuw in de wedstrijd komen nagenoeg onmogelijk geworden", reageerde Gudjohnsen na affluiten voor de micro van DAZN.

"Wat het exact was? Concentratieverlies, geen intensiteit, we verliezen de tweede ballen en de duels... Het is echt onaanvaardbaar, onaanvaardbaar", ging hij zuchtend verder. "Als we bovenaan mee willen doen, hebben we punten nodig uit duels zoals deze en 90 minuten lang 100% gefocust zijn."

Stevige woorden aan het adres van zijn ploegmaats dus voor Andri Gudjohnsen. Benieuwd hoe dat gaat onthaald worden in de Gentse kleedkamer bij Wouter Vrancken en co.