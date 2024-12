Niemand doet de gouden zaak: vijfde 0-0 van het seizoen voor Standard en dat mag KV Mechelen zichzelf aanwrijven

KV Mechelen en Standard konden zich geen beter kerstgeschenk wensen dan een driepunter op Boxing Day. De kerstman is echter alweer naar huis vertrokken. Het werd een troosteloze 0-0. Mechelen miste in de openingsfase de kansen op de overwinning.

Beide coaches brachten niet voor niets elk vier andere namen tussen de lijnen. Hun respectievelijke teams hadden al vier competitiematchen niet meer gewonnen. De drang om aan die reeks een einde te maken was aanvankelijk vooral bij Mechelen merkbaar. Standard had helemaal geen antwoord op het dynamische spel van de thuisploeg die in de eerste tien minuten kans na kans versierde.

Het begon met een hoekschop van Pflücke, van in de kleine rechthoek over gekopt door Hairemans. Die laatste is het meer gewend om zelf de hoekschoppen te trappen en Pflücke deed niet veel beter met de afwerking. De Duitser kopte de voorzet van Schoofs voorlangs. De derde kans kwam er via een snelle omschakeling.

Epolo in actie bij kansen van Raman

Na een passje van Hairemans vond Raman de vuisten van Epolo op zijn weg. Hairemans zag daarna nog Pflücke staan. Die schoot naast van in de zestien meter en had zeker bij deze gelegenheid veel beter moeten doen. Het was ook wel niet zo dat die Mechelse kansenproductie de hele tijd zo hoog bleef. Integendeel, Ayensa had Standard zelfs op voorsprong kunnen koppen.

De Duitser kopte op Raemaekers en kon daarna de 0-1 ook niet in doel frommelen. Tijd om zelf nog eens gevaarlijk te worden, haddden de spelers van Hasi begrepen. Raman vond opnieuw Epolo op zijn weg. In de herneming lag de handelingssnelheid niet hoog genoeg bij Dahl. De Noor kwam verdedigers Dierckx en Hautekiet tegen.

KVM en Standard serveren matige tweede helft

Leko kon met enig effect bijsturen aan de pauze. Zijn troepen toonden meer initiatief na rust en zochten ook de combinatie, zonder dat dat tot grootse dingen leidde. De aanvalslust bij KVM werd zo wel een halt toegeroepen. De wedstrijd kabbelde richting zijn einde, zonder nog een kwaliteitsinjectie te krijgen en met een brilscore die na rust in de sterren stond geschreven. KV zal wel de gemiste kansen uit het begin betreuren.