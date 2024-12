Rob Schoofs en Geoffry Hairemans leggen de vinger op de wonde over de mindere reeks van KV Mechelen

Met een 3 op 15 en amper 1 zege in 8 matchen is KV Mechelen aan een mindere reeks bezig. Het spel is wisselvalliger, de tempowisselingen komen er minder uit, maar het is toch vooral een verhaal van efficiëntie.

Rob Schoofs ziet daar alvast de voornaamste oorzaak in. "Het ligt zo dicht bij elkaar. We speelden goed tegen Club Brugge, hadden kunnen winnen van Antwerp. In Westerlo geven we het weg door een vrije trap. Ook toen het goed ging, heb ik gezegd dat het dicht bij elkaar lag. Toen waren we heel efficiënt. Nu is dat minder het geval en dan zijn de resultaten minder."

Voor Schoofs is dat niet bijster verrassend. "Dat is heel logisch, omdat iedereen aan elkaar gewaagd is. Als je niet veel beter bent dan de tegenstander of niet scoort, is het moeilijk. Als je dan in een iets mindere periode zit, pak je minder punten. Dat is een periode die iedereen in een seizoen eens kent", wil de aanvoerder het ook niet dramatiseren.

KV Mechelen blijft in zelfde bedje ziek

Het is wel een feit dat KVM moeilijk van deze dip afgeraakt. "Eén van die eerste kansen moet dan eens binnengaan. De openingsfase tegen Standard was goed, met kansen maar geen goals, zoals de laatste weken. Dan blijf je in hetzelfde bedje ziek. We hebben een moment nodig waarop er eens een bal binnengaat in het begin van de match en we opnieuw vertrokken zijn. Dat moment komt voorlopig niet."

Standard is natuurlijk ook een tegenstander die het moet hebben van defensieve sterkte en regelmatig de nul houdt. "Ja, maar we hebben zeker in het eerste kwartier de kansen gehad om te scoren", is dat voor Geoffry Hairemans geen excuus. "Jammer genoeg gingen ze er niet in. We kregen het gevoel dat de bal er niet in wilde en komen één keertje nog heel goed weg."

Hairemans merkt groot verschil in efficiëntie

De creatieve middenvelder stelt in zijn geheel een groot verschil qua efficiëntie vast in vergelijking met enkele maanden geleden. "In het begin van het seizoen kregen we drie kansen en zaten er twee in het netje. Nu gebeurt dat niet meer."