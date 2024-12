Leko wordt niet blij van eigen speelstijl: "We zijn niet stom hé" en "Wie me vroeger kende denkt: wie 'the fuck' is deze trainer?"

Standard heeft er opnieuw een puntje bij. Ivan Leko beseft ook wel dat de manier waarop de Rouches de puntjes bijeen sprokkelen weinig spectaculair is en laat zich daar uitgesproken over uit.

Een defensief ingesteld Standard hield in Mechelen de nul. "Ik weet ook wel dat onze speelwijze niet attractief is. We zijn niet stom, hé. We kennen onze situatie, we spelen met veel jonge jongens. Ze verdienen een chapeau om in de huidige situatie hier een punt te pakken. We spelen met Epolo, Daan Dierckx en Ibe Hautekiet: dat is de verdediging van de reserven van vorig seizoen."

Leko is nu haast een jaar aan de slag als trainer van Standard en moest zijn eigen mindset ernstig veranderen. "Vroeger kreeg ik al eens een verwijt dat ik te offensief speelde en te romantisch dacht over voetbal. Wie mij vroeger kende, en nu ziet hoe ik mijn ploeg laat spelen, denkt: wie 'the fuck' is deze trainer? Je moet daar ook mee gaan slapen, met die keuzes."

Leko vindt zichzelf betere coach dan een jaar geleden

De Kroaat is bij Standard duidelijk een serieuze uitdaging aangegaan. "Er is geen enkele kans dat ik vroeger zo gespeeld zou hebben, maar op een bepaalde manier ben ik ook wel trots. Ik heb veel geleerd en ben een betere trainer dan een jaar geleden. We moeten accepteren dat we staan waar we nu staan. Standard is nog altijd een groot instituut in het Belgische voetbal."

"Ik zal alles doen om Standard te helpen op het niveau te geraken waar de club verdient te staan", verzekert Leko, die toch ook hoopt op verbetering op de korte termijn. Al is het niet duidelijk welke financiële middelen daar voor gevonden kunnen worden. "De transferperiode wordt heel belangrijk. We weten dat we geen euro mogen spenderen, maar teamspirit krijgt je slechts tot op een bepaald punt."

Standard kan overal vers bloed gebruiken

Het wordt dus kwestie om op creatieve wijze toch nieuwe spelers te strikken. "Wat we nodig hebben? Alles. Snelheid, power, een defensief middenveld, goals, assists, dribbels. We hebben meer concurrentie nodig en moeten bepaalde profielen halen."