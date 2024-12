OH Leuven laat de zorgen achter zich en verkoopt rode lantaarn Beerschot nog een laatste tik in 2024

Voor Beerschot is 2024 het jaar van de promotie geweest maar sindsdien ook het jaar van vele geïncasseerde tikken. Daar is er nog eentje bijgekomen. OH Leuven mag zich in tegenstelling tot Beerschot opmaken voor een vrij zorgeloze overgang van oud naar nieuw.

OHL wilde verder afstand nemen van de zone van de playdowns, Beerschot wilde aansluiting met de teams in die zone. Grote belangen dus voor beide ploegen en het was uitkijken hoe ze dat zouden aanpakken. Het meeste initiatief lag bij OHL. Beerschot trachtte de thuisploeg op te vangen en diepgang te zoeken. Dat lukte gedeeltelijk, in die zin dat het voor rust een vrij gelijkopgaande partij was.

Allleen was OHL wel degelijk de gevaarlijkste ploeg. Leysen moest zich wel eens strekken bij een deviatie van bezoeker Reyners, maar het was toch vooral zijn collega aan de overkant die zich in de kijker speelde. Shinton kon redding brengen op een schot van Maziz en zag daarna de bal via de bovenkant van de lat over zijn doel botsen.

Beerschot-doelman Shinton keept sterke partij

Op een diepe voorzet wilde Schrijvers met een kopbal proberen om Shinton te lobben. De Beerschot-doelman moest alles uit de kast halen, maar liet zich niet verrassen. Op het uur pakte Ikwuemesi met een krachtige kopbal naar doel. Shinton had een straffe parade in huis en bleef voorlopig de nul houden. Het was het begin van een nieuw Leuvens offensief, Beerschot kraakte steeds meer.

De bal leek er maar niet in te willen voor de thuisploeg, tot Ikwuemesi zijn duivels nog eens ontbond. De Nigeriaan zette zijn verdediger in de wind en plaatste de 1-0 netjes in de verste hoek. De aanvaller stond al lang droog, maar maakte nu wel een héél belangrijk doelpunt voor zijn ploeg. Er kon zelfs nog een tweede treffer bij.

Ikwuemesi de matchwinnaar bij OHL

In de slotfase tilde Ikwuemesi de bal nog over Shinton en dat volstond voor 2-0. OHL springt met een deugddoende zege over Dender en Westerlo naar de tiende plaats. Beerschot kijkt nog altijd tegen een achterstand van zes punten aan ten opzichte van KVK en STVV.