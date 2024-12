Emotioneel moment voor Mathieu Maertens tegen Beerschot: "Verkeerd gecommuniceerd door Garcia" en "Doet iets met een mens"

Mathieu Maertens mag zich weer voetballer noemen. In het slot van de match tegen Beerschot kwam hij Ikwuemesi vervangen. De handen gingen op elkaar voor de matchwinnaar maar zeker in even grote mate ook voor publiekslieveling Maertens.

Maertens heeft wel ervaring met het terugknokken na blessures en is voldaan dat hij dit proces opnieuw met succes heeft doorlopen. "Ja, sowieso. Ik ben tevreden dat ik terug op het veld kon staan", zegt de man die met een hamstringblessure in oktober uitviel tegen Antwerp. "Het duurt altijd even eer een scheur in de hamstring geneest. Ik ben blij dat ik terug ben en zo een andere jaargang in kan gaan."

Meer dan van de feestdagen ligt Maertens wakker van zijn comeback. "Ik ga oudjaar rustig vieren. De groep neemt even vakantie, maar ik train individueel verder, omdat ik nog een achterstand heb. Ewoud Pletinckx en Thibaut Vlietinck zitten ook in die situatie. Ik krijg ook een individueel programma mee om thuis af te werken. Het komt er nu op aan om matchritme op te doen. Ik heb nog maar twee keer met de groep meegetraind."

Maertens blij met steun van supporters

Desondanks maakte hij tegen Beerschot in de voorlaatste minuut toch al zijn opwachting. "Ik had afgesproken met de coach dat ik maximum tien minuten of een kwartier ging spelen. Ik ben blij dat ik mogen invallen ben. Dit doet deugd en geeft mij een boost. De supporters scanderen dan je naam. Dat doet toch iets met een mens. Dat was een mooi moment voor mij om terug op het veld te komen, ook al was het niet voor lang."

De manier waarop hij het vertelt, maakt duidelijk dat het veel voor hem betekent. "Mathieu is een grote persoonlijkheid", prijst trainer Chris Coleman zijn speler. "Misschien zette ik hem een week vroeger dan verwacht al op de bank, maar soms moet je een gokje wagen. Ik dacht dat we zijn ervaring en spelintelligentie nodig konden hebben in de laatste tien minuten. Het is een zege op zich om hem terug op het veld te zien."

Opsteker voor Maertens en voor OHL

Zo denkt Maertens er zelf ook over. "Twee maanden aan de kant zitten, is toch niet prettig. Ik ben eerder terug dan ze verwacht hadden. De vorige coach, Oscar Garcia, had het ook verkeerd gecommuniceerd toen hij zei dat ik een maand out ging zijn. Met die blessure was het sowieso een afwezigheid van twee maanden. Dat ik nu terug ben, is toch een opsteker."