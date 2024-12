Birger Verstraete leest ondanks levensbelangrijke zege ploegmaats, inclusief matchwinnaar, de les: "Op het randje van egoïsme"

Een opvallende reactie van Birger Verstraete na de levensbelangrijke zege van OHL. De middenvelder was toch kritisch voor enkele ploegmaats, inclusief de matchwinnaar.

Verstraete speelde zelf een sterke partij en nam mee het middenveld in handen. Dan kun je ook al makkelijker je scherpe mening laten gelden. "In het aanvallend compartiment vond ik ons in de eerste helft niet goed, op het randje van egoïsme in het spel zelfs. Zowel onze spits Ikwuemesi, N'Dri als Mitrovic dribbelden zich dood. In de tweede helft speelden we echt wel goed, met druk vooruit en voetbal tussen de linies."

Verstraete besefte dus dat er rond het uur een kentering in het spelbeeld kwam. "Voor rust voelde je dat Beerschot nog veel weerwerk bood. Dat was in de tweede helft veel minder, er kwam veel minder dreiging van hun kant. Ik denk dat het ook wel een verschil maakte dat we hoog druk gingen zetten op hun centrale verdedigers. Zo konden ze hun spits niet aanspelen."

Pressing OHL rendeert

Het druk zetten door de OHL-spelers heeft dus gerendeerd. "Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan dan in de eerste helft." Er waren dan nog altijd wel doelpunten nodig en daar zorgde Ikwuemesi voor. "We zijn er blij mee. Ik heb in de eerste helft gevloekt op hem. Hij moest in de box staan en niet te laag. Als hij de bal kreeg, moest hij die naar de buitenkant spelen."

Verstraete neemt dus geen woord terug van zijn kritiek op de matchwinnaar, maar zag hem na de pauze de taken beter uitvoeren. "In de tweede helft doet hij dat wél. De keeper doet nog een fantastische redding op een kopbal van hem. In de tweede helft staat Ikwuemesi waar hij moet staan. Ik denk dat het voor hem ook een opluchting is, zoals voor iedereen."

OHL-matchwinnaar Ikwuemesi 'niet verlegen'

De laatste treffers van de Nigeriaan dateerden van twee maanden geleden. Opvallend: iedereen bij OHL reageerde erg uitgelaten, maar Ikwuemesi hield zich op de vlakte en stelde zich eerder bedeesd op. "Die doet alsof, hé. Hij is niet verlegen, dat is een komiek."