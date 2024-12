Hels programma met topaffiches in 2025 doet Beerschot niet panikeren maar Kuyt geeft wel iets toe: "Het is ontgoochelend"

Dirk Kuyt en Beerschot zullen misschien toch even geschrokken zijn. Als de hekkensluiter al een hele tijd prestaties leverde die de indruk wekten dat de redding mogelijk was, was dat vrijdag in Leuven helemaal niet het geval. En in het begin van 2025 lonkt een loodzwaar programma.

"Het is een verdiende overwinning voor OHL", moest Dirk Kuyt vaststellen. "We hadden het idee om de maand sterk te eindigen. De laatste tijd hadden we enkel tegen Anderlecht een nederlaag geleden. We haalden goede resultaten in de competitie en in de beker. Het was in Leuven meteen een open wedstrijd. Met mogelijkheden om de tegenstander pijn te doen hadden we beter kunnen doen."

Voor de pauze was er een gebrek aan een goede laatste pass, maar er doken nog meer problemen op. "Ik probeerde de spelers tijdens de rust op te peppen om ze met meer energie weer het veld op te sturen. Je zag al snel dat ons energiepeil naar beneden ging en dat van de tegenstander steeg. Helaas konden we er niet nog één keer voor gaan zoals we de laatste weken gedaan hebben", geeft Kuyt toe.

Topploegen wachten op Beerschot

"Het is een ontgoochelend einde van het jaar, maar zoals altijd zullen we sterker terugvechten", verzekert de trainer van Beerschot. "Ik hoop dat we gesterkt uit de rustperiode komen en spelers kunnen recupereren." Dat zal hoognodig zijn, want de bekermatch incluis zijn dit de eerste tegenstanders van Beerschot in 2025: Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Union en Genk.

Loopt het in die affiches met de topploegen dit keer grondig mis, dan riskeert Beerschot om begin februari mentaal murw te zijn geslagen. Boezemt dat zware programma dan geen angst in? "Neen, niet per se. Dan kun je op de counter spelen en dan kunnen we wel wat doelpunten scoren", maakt verdediger Brian Plat zich sterk.

Beerschot sprokkelt buitenshuis amper punten

Ook Plat kon vrijdagavond niet ontkennen dat OHL na rust het overwicht had op het middenveld en via zijn spits het verschil maakte. "Het speelt totaal niet in de spelersgroep dat we buitenshuis moeilijk punten pakken. Het is ook zonde dat we de afgelopen wedstrijden punten hebben verloren, want we hebben die hard nodig. We kunnen nog genoeg wedstrijden gaan winnen, er komen er nog genoeg aan", blijft Plat optimistisch.