Beerschot-trainer Dirk Kuyt doet zijn spelers een belofte die ze héél graag zullen horen

Hoe het dit seizoen ook afloopt bij Beerschot, Dirk Kuyt belooft zijn spelers één ding: hij zal hen altijd blijven ondersteunen. Dat zullen ze heel graag horen.

Dat zal hen ook het vertrouwen geven om er in 2025 tegenaan te gaan. Vertrouwen hebben, het is vooral iets waar aanvallend ingestelde spelers van leven. Het offensieve compartiment van Beerschot is nu niet bepaald het meest productieve. In de laatste vier matchen scoorden Verlinden, Colassin en Al-Sahafi elk één keertje. Het kanon van Reyners zweeg al helemaal.

Om voldoende vooruitgang te boeken, zal Beerschot nu eenmaal de netten moeten doen trillen. De tegenstanders zullen niet altijd de kansen laten liggen. "Of ik jaloers ben op een trainer als Coleman, die met Ikwuemesi een sterke jongen voorin heeft lopen die dan tegen ons twee keer scoort? Ik kijk meer naar mijn eigen ploeg", laat Dirk Kuyt zich niet verleiden tot wilde verklaringen.

Beerschot-aanvallers scoren moeilijk

De Nederlandse coach is uiteraard ook wel niet blind voor de realiteit. "Onze aanvallers hebben het momenteel moeilijk om tot scoren te komen. Het lag in Leuven meer aan de laatste pass. Ik ben niet jaloers op wie dan ook. Ik kijk naar hoe wij de tegenstanders pijn kunnen doen." Er moet in elk geval aan gewerkt worden om dat vaker voor elkaar te krijgen.

Kuyt gaat ook wel uit van de pluspunten in zijn team en wil die zeker niet uit het oog verliezen. "We hebben een ploeg die het tegenstanders heel erg moeilijk maakt. In Leuven waren we niet op ons niveau, maar dan nog was het geen gemakkelijke wedstrijd voor de thuisploeg. Ik probeer gewoon spelers beter te maken', is de T1 van Beerschot duidelijk.

Dirk Kuyt laat zijn spelers niet vallen

Zijn spelers kunnen op zijn steun blijven rekenen. "Ik zal spelers nooit laten vallen als ze in een moeilijkere periode zitten. Dat is te gemakkelijk."