Antwerp en Genk maken reclame voor het Belgisch voetbal: heerlijke topper met vier doelpunten

Antwerp en Racing Genk hebben op tweede kerstdag voor spektakel gezorgd in het Bosuilstadion. Na een bijzonder aangename en spannende partij met vier doelpunten moet elk vrede nemen met 1 punt na een 2-2 gelijkspel.

Antwerp-coach Jonas De Roeck behield het vertrouwen in de jongens die vorige week de volle buit pakten tegen Dender. Thorsten Fink bracht Hrosovsky opnieuw aan de aftrap waardoor Karetsas op de bank begon, Cuesta behield zijn plaats naast Smets achterin en ook Adedeji-Sternberg kreeg een basisplaats.

Soms heb je van die wedstrijden waar amper iets gebeurt, deze topper mogen we gerust reclame voor het Belgisch voetbal noemen. Twee teams die er vol voor gingen, prima duels, tempo, spanning en een resem doelkansen.

De openingsfase was voor de Limburgers met onmiddellijk twee uitstekende mogelijkheden, maar Antwerp stond wel op voorsprong na 8 minuten. Na drie minuten zette Hrosovsky doelman Lammens op het verkeerde been, maar hij mikte naast. Twee minuten later knalde Tolu van ver naar de hoek en moest de Antwerp-goalie alles uit de kast halen.

De thuisploeg opende echter de score na geblunder bij Genk. Tolu verloor de bal aan Odoi en bleef staan zwaaien voor een overtreding. Odoi bediende Kerk die helemaal uit het oog werd verloren. Hij had nog tijd voor een kop koffie vooraleer hij het leer tegen de touwen legde. En wat te zeggen van de blunderende Van Crombrugge want de bal kwam recht op hem.

Lang kon Antwerp niet genieten van de voorsprong want vier minuten later stond de 1-1 op het bord. Steuckers met een prima actie op de rechterflank en Tolu zette zijn fout recht en scoorde van dichtbij. De mogelijkheden volgden elkaar op. Lammens moest nog plat op een kopbal van Tolu.

Uitblinker Kerk, blunderende Van Crombrugge

Maar dé man van de match was toch Gyrano Kerk, hij toonde zich een gesel voor de Genkse defensie. Kort na het halfuur omspeelde hij El Ouahdi en trapte de 2-1 vanuit een scherpe hoek binnen. Knappe actie, maar opnieuw zag doelman Van Crombrugge er belabberd uit. Twee schoten op doel, twee doelpunten die hij had kunnen en eigenlijk moeten voorkomen en zo mocht Antwerp met een voorsprong de rust in.

Het tweede bedrijf was even aangenaam als het eerste. Genk bleef druk vooruit zetten en dat resulteerde in de 50e minuut in de gelijkmaker. Corbanie miste zijn interceptie, Adedeji-Sternberg bracht voor en Tolu zette de 2-2 op het scorebord.

De kansen bleven volgen en vooral de Limburgers hadden meer dan voldoende mogelijkheden om een derde te scoren. Doelman Lammens speelde een prima partij en bracht redding op pogingen van Adedeji-Sternberg, El Ouahdi en Cuesta en een vluchtschot van Heynen ging niet zo ver over.

In het slot kopte Steuckers nog vanop een meter op Lammens en traptre Karetsas een niet te missen kans over. Genk verdiende de zege, maar het bleef bij 2-2 en de Limburgers blijven zo alleen aan de leiding met 42 punten na 20 wedstrijden. Antwerp nadert voorlopig tot op één punt van Anderlecht.