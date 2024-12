Hugo Siquet is de verrassende held van Club Brugge in spectaculaire zege tegen stug Westerlo

Club Brugge heeft in een spectaculaire wedstrijd de drie punten thuis gehouden tegen Westerlo. Siquet miste in de toegevoegde tijd een penalty, maar trapte de rebound wel binnen.

Voor zijn laatste wedstrijd van 2024 ontving Club Brugge het Westerlo van Timmy Simons. Nicky Hayen kon wel niet rekenen op Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Raphael Onyedika en Romeo Vermant.

Met Sabbe, Romero en Nielsen stonden de drie logische vervangers in de basis. Veel last van de afwezigen had Club echter niet, want al na vijf minuten was het prijs. Aan de achterlijn knalde Skov Olsen vanuit een scherpe hoek binnen.

Na tien minuten trapte Vuskovic Nielsen aan in de zestien, maar scheidsrechter Verboomen en de VAR vonden het geen penalty. Na een kwartier kon Tzolis de voorsprong voor Club wel verdubbelen met een licht afgeweken schot.

Na twintig minuten volgde een lange VAR-fase na een duel tussen Sayyadmanesch en Nielsen in de Brugse zestien. Nielsen raakte duidelijk de bal, Sayyadmanesch trapte tegen de voet van Nielsen. Scheidsrechter Verboomen werd naar het scherm geroepen en zag er terecht geen penalty in.

Club werd daarna wat nonchalant en vergat om de 3-0 al te maken. Westerlo kwam steeds beter opzetten en in de toegevoegde tijd van de eerste helft trof Yow raak. Met zijn mindere linker legde hij de bal mooi weg buiten het bereik van Mignolet.

Club wint toch in de toegevoegde tijd

Westerlo kwam ook goed uit de kleedkamer en na tien minuten stond de gelijkmaker op het bord. Bos kopte een te verre voorzet goed terug, Vuskovic pegelde een halve omhaal heerlijk binnen.

Club veerde echter weer recht. Jashari knalde eerst op de lat, invaller Siquet schilderde in de 64ste minuut knap de 3-2 binnen. Maar ook Westerlo gaf niet op en kwam nog een tweede keer langszij.

Devine werd alleen voor Mignolet gezet en scoorde de 3-3, maar werd meteen afgevlagd voor buitenspel. De VAR keek er wel nog naar en keurde de goal toch goed. Twintig minuten voor tijd stond het opnieuw gelijk.

Het leek op een gelijkspel te gaan eindigen, maar in de toegevoegde tijd kreeg Club een penalty na een fout op Skoras in de zestien. Siquet nam de elfmeter voor zijn rekening, maar Van Langendonck pakte. De bal kwam weer in de voeten van Siquet, die van dichtbij binnen trapte.

Club komt zo opnieuw tot op één punt van leider Racing Genk in de stand, dat 2-2 gelijk speelde op het veld van Antwerp. Westerlo blijft op de elfde plaats hangen en pakt amper 5 op 18.