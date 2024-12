Presteren om transfer kracht bij te zetten? Siquet heeft duidelijke boodschap na twee goals tegen Westerlo

Met twee doelpunten had Hugo Siquet een stevig aandeel in de zege van Club Brugge tegen Westerlo. Staat hij er eindelijk of was het een prestatie om een winterse transfer kracht bij te zetten?

De prestatie van Hugo Siquet mogen we gerust omschrijven als de terugkeer van de verloren zoon. Hij verdween uit beeld bij Club Brugge, ook al werd hij deze zomer met veel tamtam binnengehaald. Tegen Westerlo redde hij echter de meubelen met twee doelpunten. “Tegen Union kreeg ik al minuten en dit is helemaal top. Ik ben enorm blij dat ik beloond word voor het harde werk”, vertelt Siquet aan Het Laatste Nieuws. Zelf ziet Siquet het hele proces als geduld hebben. “Dit is allesbehalve gemakkelijk geweest. Ik ben er met veel maturiteit mee omgegaan. Hopelijk volgt er straks meer, want één match veegt niet alles uit.” Een transfer volgende maand leek de enige uitweg na al die moeilijke maanden. “Of ik getwijfeld heb om te vertrekken deze winter? Dat is nooit door mijn gedachten gegaan. En dat zal niet veranderen nu ik twee goals gescoord heb.” Siquet zelf bleef er altijd in geloven en gaf dat signaal ook naar zijn entourage. “Ik heb hen evenwel altijd verzekerd dat ik hard werk en dat het op een moment zou keren. Dat is nu gebeurd - ook voor hen ben ik heel blij.”