Nicky Hayen kritisch na nipte zege van Club Brugge tegen Westerlo: "Dan krijg je dit soort wedstrijden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft 2024 dan toch nog afgesloten met een zege. Het moest twee keer een gelijkmaker van Westerlo slikken, maar hield dan toch nog de drie punten thuis.

Na een kwartier leek Club Brugge de schaapjes al op het droge te hebben tegen Westerlo, het stond dan al 2-0 in Jan Breydel dankzij doelpunten van Skov Olsen en Tzolis. Maar Westerlo kwam steeds beter in de wedstrijd en scoorde net voor de rust de 2-1.

Tien minuten na de rust scoorde Westerlo de gelijkmaker, maar Siquet zette Club in de 64ste minuut weer op voorsprong. Westerlo was nog niet dood, want Devine zorgde twintig minuten voor tijd voor een tweede gelijkmaker en de 3-3.

In de toegevoegde tijd kreeg Club nog een penalty. Van Langendonck pakte de elfmeter van Siquet, maar duwde de bal weer in zijn voeten. Siquet tikte de winning goal van dichtbij binnen en bezorgde blauw-zwart toch nog de drie punten.

Hayen over nipte zege van Club Brugge

"Wij winnen vandaag op een diefje, op een atypische manier", zei Nicky Hayen achteraf. "Maar dat maakt de opluchting niet minder groot. Voor de neutrale toeschouwer was dit wellicht heel mooi om te zien, voor de coaches misschien iets minder."

"Er waren te veel fouten aan beide kanten. Bij ons zeker na de 2-0, waarin er totaal geen organisatie meer was. Alles lag open, er werden veel foute keuzes gemaakt. En dan krijg je dit soort wedstrijden. Er zal nog veel geanalyseerd moeten worden."