Matchwinnaar Hugo Siquet bedankt één iemand in het bijzonder: "Mooi gebaar van hem"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Door de blessures van Maxim De Cuyper en Joaquin Seys kreeg Hugo Siquet nog eens speelkansen bij Club Brugge. Tegen Westerlo kroonde hij zich tot matchwinnaar.

Vorige week tegen Union mocht Hugo Siquet één minuutje invallen, zijn eerste minuten sinds 1 september tegen zijn ex-club Cercle. Tegen Westerlo kreeg Siquet dan weer een halfuur van trainer Nicky Hayen.

Siquet stond amper twee minuten op het veld toen hij prachtig de 3-2 binnen krulde. In de toegevoegde tijd mocht hij ook een penalty nemen, maar Siquet miste in eerste instantie. De rebound kwam opnieuw in zijn voeten en Siquet kon de 4-3 van dichtbij binnentikken.

"En ik stond helemaal niet op de lijst van penaltynemers", zei Siquet verrassend na de wedstrijd. "Maar Hans (Vanaken, nvdr.) deed teken dat ik hem mocht nemen. Dat vond ik echt een mooi gebaar van hem", was Siquet dankbaar.

Moeilijke periode voor Siquet

"De voorbije maanden waren zeer moeilijk. Ook voor mijn familie. Het was frustrerend voor mij en voor hen om te zien dat ik telkens naast de selectie viel", blikte Siquet terug op de laatste maanden waarin hij niet veel speelde. Maar hij toont ook begrip.

"Seys ontwikkelde zich bijzonder goed op de rechtsachter en ook Sabbe heeft veel talent. Toen ik hier tekende, wist ik dat er veel concurrentie zou zijn. Maar ik was bereid om dat risico te nemen", besloot Siquet nog.