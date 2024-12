Timmy Simons onthult waar het mis liep voor Westerlo: "Daardoor geven we het uit handen"

Westerlo heeft het Club Brugge bijzonder gemaakt, maar bleef toch met lege handen achter. Het team van Timmy Simons verloor na een penalty in de toegevoegde tijd.

Na een kwartier stond Westerlo al 2-0 in het krijt tegen Club Brugge, maar toch kwam het team van Timmy Simons in de tweede helft nog op gelijke hoogte. Westerlo slikte de 3-2, maar kwam nog een tweede keer langszij.

Westerlo bleef dus toch met lege handen achter na de 4-3 in de toegevoegde tijd na een penalty die in twee tijden werd binnen getrapt door Siquet. Coach Timmy Simons was dan ook teleurgesteld. "Er zat meer in voor ons", zei de Westerlo-coach achteraf.

Simons over nipte nederlaag van Westerlo

"We hebben het laten liggen in scherpte en onnodige overtredingen, daardoor geven we de wedstrijd nog uit handen. In de eerste twintig minuten waren we nergens, daarna kwamen we steeds beter in de wedstrijd."

"We blijven zonder punten achter, maar ik ben wel heel tevreden over wat mijn spelers gebracht hebben. We hebben Club, toch de ploeg in vorm, een paar keer pijn gedaan. Jammer genoeg konden we het resultaat niet vasthouden."



"Het is jammer dat we nog verliezen na een penaltyfout, maar ik kan alleen maar trots zijn op wat mijn groep gebracht heeft ondanks de mindere resultaten. Ik ben al bij al een tevreden coach", besloot Simons nog.