Ardon Jashari onthult waarom het stroever liep bij Club Brugge: "Het zal ons deugd doen"

Club Brugge heeft op het nippertje de drie punten thuis gehouden tegen Westerlo. Middenvelder Ardon Jashari gaf toe dat blauw-zwart niet zijn beste wedstrijd speelde.

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Club Brugge hield dan toch de drie punten thuis tegen Westerlo. Dankzij de 4-3 in toegevoegde tijd van Siquet sluit blauw-zwart 2024 af met slechts één punt achterstand op leider Racing Genk.

Ardon Jashari was achteraf niet helemaal tevreden. "Voor de neutrale kijker was dit wellicht een mooie wedstrijd, maar we slikken de drie tegendoelpunten gewoon veel te makkelijk. Dat mag gewoon nooit gebeuren."

Vermoeidheid bij Club Brugge

Club stond na een kwartier 2-0 voor, maar slikte in de tweede helft toch de gelijkmaker. Ook na de 3-2 van Siquet kwam Westerlo nog eens op gelijke hoogte. "Gelukkig gaan we toch nog met een zege de winterstop in."

Jashari had ook een verklaring voor de mindere wedstrijd van Club Brugge. "Ik denk dat de mindere concentratie het gevolg is van vermoeidheid door de vele wedstrijden die we al gespeeld hebben. Enkele dagen rust zal deugd doen."

De spelers van Club Brugge krijgen een week vrijaf als korte winterstop. "Ik ga nog enkele dagen in Brugge blijven en daarna ga ik nog op bezoek bij familie", zei Jashari nog. Op 7 januari ontvangt Club Brugge OHL in de beker.