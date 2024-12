Günter Vanaudenaerde heeft een vraagje over Skov Olsen voor de kleedkamer van Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Günther Vanaudenaerde heeft een mooie carrière achter de rug. Hij heeft geen idee hoe het er tegenwoordig allemaal aan toe gaat in de kleedkamer.

Het voetbal heeft Günther Vanaudenaerde al een tijdje achter zich gelaten. Het spelletje heeft zijn tol geëist. Begin januari moet hij onder het mes voor een nieuwe heup.

“De tol van een profcarrière”, zucht de voormalige flankverdediger bij Gazet van Antwerpen. “Bovendien was het leven van een voetballer niet meer te combineren met een gezin. Je wil tijd met de kinders doorbrengen, hé.”

Vanaudenaerde kijkt nogal vreemd op van hoe het er tegenwoordig allemaal aan toegaat. “Misschien zijn wij voor deze generatie veel te direct”, gaat hij verder in zijn betoog.

De mentaliteit is duidelijk veranderd, Vanaudenaerde denkt niet dat de spelers tegenwoordig op zo’n aanpak zitten te wachten. Hij heeft er zelfs een vraagje rond, voor de kleedkamer van Club Brugge.

“Wat ik me ook afvraag: zijn spelers nog echt rechtuit onder elkaar? Hoe zouden ze bij Club nu bijvoorbeeld omgaan met een Skov. Als er bij ons iemand niet presteerde …”

Dat was eventjes anders dan nu. “Ja maat, de kleedkamer was te klein. Dan stond er vier man van de oude garde klaar. (Slaat met zijn vuist op tafel) Het was een week stil.”