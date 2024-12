Een transfer voor Andreas Skov Olsen? Club Brugge heeft zijn vervanger al op het oog

Club Brugge kan Andreas Skov Olsen deze winter kwijtraken. Brugge mikt op de Tsjechische international Matej Jurasek.

Andreas Skov Olsen is een van de spelers waar het meest over gepraat wordt in onze competitie. De Deense international barst van het talent, maar is niet altijd even consistent.

Skov Olsen zou Club Brugge deze winter wel eens kunnen verlaten. Velen waren al verrast dat hij na de zomer nog bij blauw-zwart actief was.

Brugge zou zelfs al een aantal mogelijke vervangers op het oog hebben. Volgens het Engelse Eastern Daily Press is Club Brugge geïnteresseerd in Matej Jurasek, een 21-jarige Tsjechische vleugelspeler van Slavia Praag.

Jurasek, jeugdinternational van Tsjechië, kwam dit seizoen 24 keer in actie voor de club met twee doelpunten en vijf assists.

Jurasek wordt door Transfermarkt geschat op €7 miljoen en kan ook op interesse rekenen van onder andere Norwich City, Stuttgart, Union Berlin en Atalanta. Club Brugge ligt naar verluidt in pole position.