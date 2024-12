Westerlo-verdediger Bayram slaat mea culpa na nederlaag: "Echt wel kwaad op mezelf"

Westerlo leek op weg naar een punt tegen Club Brugge, maar in de toegevoegde tijd kreeg blauw-zwart nog een penalty. Emin Bayram was achteraf schuldbewust.

Twee keer scoorde Westerlo een gelijkmaker tegen Club Brugge en leek het op zijn minst een punt te pakken in Jan Breydel. Maar voor de derde keer in vier wedstrijden verloor de ploeg van Timmy Simons op verplaatsing.

Toch was er tevredenheid bij Westerlo over het spelbeeld. "Onze tweede helft was er een die ons vertrouwen moet geven. Zo zouden we eigenlijk iedere wedstrijd moeten spelen", zei verdediger Emin Bayram achteraf.

Bayram geeft penaltyfout toe

"Het leverde ons alleen geen punt(en) op." En dat na een penalty in de toegevoegde tijd voor Club Brugge na een overtreding van Bayram op Skoras. Van Langendonck redde eerst nog de poging van Siquet, maar de rebound knalde hij wel binnen.

"Die penalty? Ik ben echt wel kwaad op mezelf. Het was zeker een strafschop", gaf Bayram eerlijk toe. "Ik dacht dat ik de bal nog kon raken, maar hij (Skoras, nvdr.) was sneller op de bal." En dus bleef Westerlo met lege handen achter.

In de laatste twee maanden van het jaar pakte Westerlo slechts 8 op 24. De ploeg van Timmy Simons zakte zo weg van de zevende plaats naar de elfde plaats. De degradatiezone komt zo steeds dichter in de buurt.