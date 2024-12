Koen Van Langendonck reageert verbijsterd na adembenemende slotfase op Jan Breydel

Het kerstduel tussen Club Brugge en Westerlo in het Jan Breydelstadion was er eentje voor de geschiedenisboeken. Westerlo bleef verweesd achter na een 4-3-nederlaag in de absolute slotfase. "Dit is echt heel zuur", zuchtte doelman Koen Van Langendonck.

De spanning en het spektakel in het kerstduel tussen Club Brugge en Westerlo waren ongezien, maar de nederlaag voelde dubbel zo zuur voor Koen Van Langendonck. “Wat wij tegen Club Brugge hebben laten zien, was op een paar momenten na echt top", begon de doelman zijn analyse in de Gazet van Antwerpen.

Vanaf de aftrap kreeg Van Langendonck het zwaar te verduren. Club Brugge begon furieus, en al bij hun eerste twee kansen moest de doelman zich gewonnen geven. Skov Olsen en Tzolis brachten Club binnen het kwartier op 2-0, waardoor Van Langendonck zijn verdediging luidkeels op scherp zette.

Ondanks de vroege achterstand herstelde Westerlo zich knap. Van Langendonck kon opgelucht ademhalen toen Griffin Yow net voor rust de aansluitingstreffer maakte. Het was een mentale opsteker voor Westerlo, dat in de tweede helft opnieuw aanviel en zelfs gelijk kon maken.

Het moment dat de nederlaag bezegelde, was een penalty in de 98ste minuut. Van Langendonck kon het nauwelijks geloven. “Een strafschop in de laatste seconden, dat is gewoon pijnlijk. Vooral omdat we alles hebben gegeven en het leek alsof we een punt zouden pakken. Dit doet echt veel pijn.”

Ondanks de nederlaag zag Van Langendonck positieve signalen. “Wat wij op Brugse bodem hebben gebracht, was indrukwekkend. We hebben tegen een van de beste ploegen van het land bewezen dat we kunnen meestrijden. Dat is iets om op verder te bouwen.