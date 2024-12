Beerschot-trainer Kuyt stelt hoge eisen voor wintermercato: "Daar hoop ik op"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot blijft in zwaar weer na een nieuwe nederlaag tegen OH Leuven. De ploeg van trainer Dirk Kuyt heeft in uitwedstrijden slechts 1 punt op 30 verzameld en staat nog altijd onderaan in het klassement. De trainer hoopt op een keerpunt tijdens de winterstop, mede door versterking in januari.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd gaf Kuyt aan dat de kern van zijn team niet breed genoeg is. “Ik kijk eerst en vooral naar het huidige team, maar Benjamin (Ehresmann, de sportief directeur, red.) en ik praten dagelijks over hoe het nog beter kan", zei Kuyt. “Idealiter komt er in januari versterking in elke linie. We hebben te maken met een gebrek aan diepte en veel blessures. Dat geeft problemen, dus ik hoop op snelle versterking.” Beerschot is de enige Europese club die nog onder de vleugels van United World valt, nu Sheffield United officieel is verkocht. Dit biedt mogelijk kansen op extra financiële middelen. “Ik heb het er al over gehad met de mensen van United World", verklaarde Kuyt. “Hopelijk brengt dat een positieve ontwikkeling, maar het is niet zo dat al dat geld ineens naar Beerschot gaat.” Ondanks de situatie rond Sheffield benadrukte Kuyt dat Beerschot al langer een concreet plan heeft voor de toekomst. “We hebben een plan klaarliggen dat we los van Sheffield willen uitvoeren. Nu willen we dat gaan waarmaken", klonk het vastberaden. De wintertransferperiode wordt cruciaal voor Beerschot, dat snel progressie moet boeken om degradatie te vermijden. Kuyt hoopt met gerichte aankopen zijn team te versterken en een betere tweede seizoenshelft neer te zetten. De club moet snel schakelen om in de strijd tegen degradatie competitief te blijven. Kuyt blijft optimistisch: “We willen vechten om Beerschot weer op de rails te krijgen. Daar werken we nu hard aan.”