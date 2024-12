Leko countert Hasi met tactische zet, Hautekiet is een opvallend gelukkige Standard-man: "Kleine overwinning waard"

Wie denkt dat te temperatuur bij Standard onder nul zit, is verkeerd. Zo is Ibe Hautekiet een gelukkig man, want hij is op zijn 22ste uitgegroeid tot een titularis bij de Rouches. Daarnaast is er ook voldoening over het effect van een tactische zet van Ivan Leko donderdagavond in Mechelen.

Hautekiet had een tactische verklaring klaar waarom Standard het aanvankelijk zo moeilijk had maar in de tweede helft niets meer weggaf. "Mechelen heeft een probleem bij ons vastgesteld in de eerste helft: onze drie middenvelders kantelden bij balverlies niet genoeg. In de tweede helft hebben we dat aangepakt, want dat was echt een probleem."

"Defensief hebben we een bepaalde tactiek die we elke wedstrijd naleven", legt de centrale verdediger uit. "Natuurlijk is dat elke wedstrijd een klein beetje anders, maar dit zijn onze basistactieken. We voerden die opnieuw uit en toch kwamen we in de problemen. Op video konden we zien wat het probleem was en de coach had het ook gezien."

Leko hoopt met Standard de volgende stap te zetten

Ivan Leko bevestigt dit verhaal. "In de tweede helft was het defensief beter. We waren slimmer, de Mechelen-spelers kregen de bal enkel nog in zones waar ze minder gevaarlijk waren. We hebben defensieve automatismen, we kunnen gaten dichten en zijn goed in de box. Nu is er nog nood aan meer rust aan de bal en tempoveranderingen. We lopen de hele tijd op en neer omdat er geen controle is."

De volgende stap moet dus nog gezet worden, maar ondertussen voelt Hautekiet zich helemaal in zijn sas. "Een clean sheet is voor een verdediger altijd een kleine overwinning waard", glundert hij. Bovendien is hij tevreden met zijn speelkansen, waarvan hij begin dit seizoen niet verwacht had dat hij die zo massaal ging krijgen. Enkele vruchtbare gesprekken met Leko zorgden voor wederzijds vertrouwen.

Hautekiet wil op zijn elan doorgaan

Hautekiet heeft al een goed idee hoe de laatste dagen van het jaar door te brengen. "Ja, nu gaan we bezinnen, de beentjes omhoog leggen. In de zetel zitten, met een warm dekentje aan. Spelletjes spelen. Lekker koken. Kan niet beter. En ik wil in 2025 doorgaan zoals ik 2024 heb afgesloten, ik wil doorgaan op hetzelfde elan."

Voor Isaac Price is de kerst lastiger geweest, als buitenlander in België. "Je kunt niet veel doen als je weg van huis speelt", zegt de Noord-Ier, die vandaag terugkeert naar zijn thuisland en zijn familie. "We hebben drie dagen vrij gekregen en krijgen een loopschema mee om daarna op te pikken. Het is elke week best zwaar, we moeten veel werken en lopen. Onze lichamen moeten veel doorstaan. De rust zal iedereen goed doen."