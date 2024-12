Besnik Hasi kan niet om pijnlijke vaststelling bij KV Mechelen heen en waarschuwt: "Dan wordt het een moeilijk verhaal"

KV Mechelen heeft de reeks wedstrijden zonder zege niet kunnen beëindigen. Besnik Hasi maakt zich geen illusies en hoopt op nieuwe impulsen tijdens de transferperiode.

Nochtans begon KV Mechelen nog wel prima tegen Standard. "Van die eerste drie-vier kansen moeten er altijd één of twee binnen. We hadden daarna nog de controle, maar de balcirculatie moest aan een hogere snelheid gebeuren. Dan hadden we er misschien nog over kunnen gaan. De frisheid was er misschien niet meer na de pauze en ook de beslissingen in het laatste derde van het veld konden beter."

"We hebben de punten verloren in het begin van de wedstrijd", treurt Hasi om de gemiste kansen. "Ik kan de spelers weinig verwijten. Ze wilden absoluut thuis winnen, maar je ziet dat we enorm veel kwaliteit missen. Als je ons spel vergelijkt met twee maanden geleden, dan tonen we nu minder kwaliteit in het laatste derde en veranderen we ook minder snel van flank."

Ontbreken Storm en Foulon doet KVM pijn

Met het missen van kwaliteit wijst Hasi naar de blessuregevallen en dan voornamelijk naar Storm en Foulon. "We missen hun kwaliteiten op dit moment. Wie vroeger kon invallen in de beste omstandigheden, toen de tegenstander al knock-out lag en we ruimtes kregen, ervaart dat het toch nog een andere stap is om van bij de aftrap het verschil te maken."

Hasi drukt iedereen op het hart dat er werk aan de winkel is om de pijnpunten aan te pakken. "De geblesseerden zullen niet in twee weken fit zijn. Als er geen spelers bijkomen, dan wordt het een moeilijk verhaal. Ik weet dat de club bezig is met een paar profielen. Hopelijk hebben we die nieuwe spelers begin januari al erbij. Daar bestaat nog onzekerheid over."

Besnik Hasi roept op tot realisme

Voorlopig is een oproep tot realisme aan de orde. "We worden nog afgerekend op het spel van twee maanden geleden, maar dit is niet meer diezelfde ploeg. De automatismen zijn niet meer hetzelfde. Daar moeten we realistisch in zijn. Ik ga niet veranderen, ik probeer het voetbal te brengen dat we hier graag zien. We kunnen ook niet zomaar verdedigend gaan spelen zoals Standard dat doet. Dat is voor ons onmogelijk."