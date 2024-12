KV Mechelen eindigt 2024 teleurstellend: Kan een herlancering zoals vorig jaar volgen?

KV Mechelen kan terugkijken op een teleurstellend einde van 2024, waarbij de resultaten niet naar wens waren. Het 0-0-gelijkspel tegen Standard was dan ook de kers op de taart van een reeks teleurstellingen.

“We verliezen twee punten in het begin van de wedstrijd", zegt kapitein Rob Schoofs in de Gazet van Antwerpen. De Mechelse ploeg heeft duidelijk moeite om de juiste vorm weer te vinden, maar hoopt in 2025 een herlancering te maken.

Kapitein Rob Schoofs was duidelijk teleurgesteld na de wedstrijd. Hij gaf aan dat de Mechelaars meer dan genoeg kansen hadden in de eerste helft, maar dat het na de rust niet meer lukte om gevaarlijk te worden.

“We konden niet meer dreigen, zij hadden een heel goed blok. Het is allemaal te statisch en te traag om zo’n blok te ontwrichten", aldus Schoofs.

Hoewel de resultaten tegenvallen, herinnert Schoofs zich dat KV Mechelen vorig seizoen in dezelfde periode ook in een moeilijke periode verkeerde, maar uiteindelijk een sterke comeback maakte. “Er zijn ook nog heel wat jongens die we moeten recupereren. Jammer dat we niet op stage kunnen gaan, maar het is wat het is", aldus Schoofs.

KV Mechelen wil het nieuwe jaar sterker beginnen en hoopt op een betere prestatie tegen Cercle Brugge op 12 januari. “Het is zaak om ons in 2025 te herlanceren en een nieuw elan te vinden", besluit Schoofs.