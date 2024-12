Represailles? Vrancken heeft duidelijke boodschap voor spelers die in de media kritiek uiten

Wouter Vrancken heeft het niet eenvoudig bij zijn eerste half jaar in Gent. De Limburger kent veel ups en downs op de bank in de Planet Group Arena.

Doel aan het bereiken met gemor

Na 18 speeldagen staat KAA Gent op de 6e plaats in de Jupiler Pro League, nipt goed voor play off 1 dus en dat was op voorhand ook het doel. Toch is er nog wat werk aan de winkel voor Vrancken en co. "Tegen Union ontbrak het ons aan overtuiging in de laatste 20 meter", vindt de trainer.

"We gaven in de eerste helft zo goed als niets weg maar in de tweede helft slik je die onnodige tweede goal heel vroeg. Dan gebeuren er dingen die we niet gevraagd hebben en krijg je er geen lijn meer in waardoor we pijnlijk onderuit gingen", luidt de analyse van Wouter Vrancken.

Microfoon vs kleedkamer

Na de wedstrijd gaven Gudjohnsen en Torunarigha kritiek op de mentaliteit en/of het gebrek aan scherpte na de rust. Maar dat is volgens Vrancken geen probleem. "Het mag gezegd worden maar het moet ook tegen elkaar, face to face, gezegd worden en niet alleen in de media. In de microfoon durven ze het te zeggen tegenwoordig maar in de kleedkamer niet. Soms kan dat de groep echt vooruit helpen", is de duidelijke mening van Vrancken.

Het is misschien omdat Torunarigha volgens Vrancken samen met Watanabe centraal achterin één van de weinige spelers was die wel de hele wedstrijd present was. En invaller Gudjohnsen zal hij nog nodig hebben nu Dean geblesseerd vervangen werd én Gudjohnsen als enige wist te scoren voor Gent tegen Union.

"De consistentie is er voorlopig nog niet. Na de goede prestatie van vorige week in Standard en de meer dan degelijke eerste helft, zorgen enkele mindere minuten in de tweede helft voor deze nederlaag. Het is een seizoen met ups en downs door de vele wedstrijden en de weinige trainingsmomenten", besluit Wouter Vrancken.