Heel veel inkomende transfers voor KAA Gent? Wouter Vrancken komt met opvallende woorden

KAA Gent sloot het jaar af met een 1-3-nederlaag tegen Union SG. Het is nu vooral uitkijken wat de wintermercato voor de Buffalo's brengt.

Stiekem hadden ze bij KAA Gent hoopt op een overwinning tegen Union SG om het jaar 2024 in de eigen Planet Group Arena met een positieve noot af te sluiten.

Maar zelfs dat was trainer Wouter Vrancken niet gegund. Met als gevolg opnieuw de gezangen om zijn ontslag in de tribunes. Het moet frustrerend zijn.

Vrancken nam het ook nu weer op voor zijn spelers. Hij sprak van een eerste deel van het seizoen met ups en downs, anders dan hij zelf verwacht had, al wist hij ook dat het moeilijk zou worden. “Dat is niet geheel tegen de verwachting in, met jonge jongens en een drukke kalender”, vertelde de trainer van KAA Gent na de match op Sporza.

Het verwachtingspatroon was nochtans duidelijk. “Langs de andere kant hoop je dat je meer progressie maakt. Vandaag valt het weer tegen. Enkele individuele zaken pak je mee op teamvlak. Het is mijn taak om met de jongens die er zijn aan de slag te blijven gaan.”

De wintermercato zal voor verandering moeten zorgen, met wellicht een grote wenslijst. “Dat is heel makkelijk om te zeggen zeker na een verlies. Op basis van de eerste helft zou ik zeggen van niet. Na de 2e en 3e goal zijn er misschien meer wensen.”