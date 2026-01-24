Interview Willy Sommers heeft een speciale relatie met Marc Coucke: "Hij wil altijd mijn micro afpakken"

Willy Sommers is in het voetbal overal aanwezig. De kans is groot dat u 'Laat de zon in je hart' wel al eens door de boxen hebt horen schalmen bij een voetbalmatch. De charmezanger heeft met Marc Coucke zelfs een goeie vriend gevonden, die hem graag de loef wil afsteken. Al lukt dat niet zo best.

Willy Sommers is overal herkenbaar, zelfs wanneer hij gewoon een voetbalmatch wil bijwonen. “Op mijn gemak? Nee", lacht hij. “Je wordt constant aangesproken. Zelfs op vakantie in Tenerife. Maar ik heb daar geen probleem mee, ik sta open voor iedereen. Als ik naar Anderlecht ga kijken, is dat niet anders.”

Voetbal zit diep bij de charmezanger. Hij heeft zelf een verleden als speler en volgt de sport nog altijd op de voet. Die band wordt extra persoonlijk nu zijn zoon Luka uitkomt voor de beloften van Dender.

Dat 'Laat de zon in mijn hart' overal in de stadions wordt gespeeld doet veel plezier

Ook in de voetbalwereld achter de schermen is Willy kind aan huis. Zo trad hij al meerdere keren op voor Marc Coucke. “Toen hij 60 werd heb ik gezongen. Om de vijf jaar moet ik daar optreden", vertelt hij. “En dan komt hij mee op het podium. Hij probeert dan altijd mijn micro af te pakken om te zingen. Hij kan niet zo goed zingen, maar hij doet het met zoveel enthousiasme dat het altijd werkt. (lacht)”

Zijn grootste hit Laat de zon in je hart is intussen uitgegroeid tot een echte voetbal- en meezingklassieker. “Het bestaat nu twintig jaar en deze zomer trekken we rond met de ‘Laat de zon in je stad’-tour,” zegt hij trots. “Van kleuterklassen tot Okra, iedereen kent het en zingt het.”

Ook in de stadions leeft het nummer voort. “Bij KV Mechelen gebruiken ze het als clublied,” vertelt Sommers. “Dat doet me enorm veel plezier.”

We zien hem dan ook nog wel eens een optreden geven in Anderlecht. “Als ze mij vragen, doe ik dat. Misschien belt Coucke morgen al als hij dit leest", lacht hij. "Maar misschien wil Philippe Bormans dan ook wel dat ik bij Union kom zingen."

Wesley Sonck kan beter zingen dan hij zelf denkt

Een bijzondere vriendschap heeft Willy met Wesley Sonck, die hij leerde kennen op het sportstrand in Knokke. “Iedereen mocht meespelen", herinnert hij zich. “Ik was er met Luka. Er kwamen ook bekende Vlamingen langs, zoals Philippe Geubels, al was dat vooral voor de sfeer, niet echt het sportieve.”

Met Sonck werd hij echte vrienden. “Onlangs wandelden hij en Virginie hier toevallig voorbij en hebben we samen een glühwein gedronken", vertelt Willy, die Sonck aanmoedigt om ook zijn musicale carrière verder uit te bouwen. “Hij speelt samen met de coverband 'Bram en Lennert', maar hij zegt me altijd dat hij niet kan zingen. Maar ik denk dat hij beter is dan hij zelf denkt. En dat hij ooit Laat de zon in je hart zong voor 30.000 man op Kamping Kitsch Club? Dat was gewoon ongelooflijk.”

