Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

Justin Heekeren is deze week voor het eerst aan de slag bij Anderlecht. De nieuwe doelman, overgekomen van Schalke 04, maakte meteen een positieve indruk op coach Besnik Hasi.

“Zijn transfer brengt concurrentie met zich mee”, zei Hasi. “Met Justin hebben we een talentvolle en ambitieuze keeper die past bij onze voetbalfilosofie.”

De komst van Heekeren kan twee dingen teweegbrengen: Coosemans extra motiveren of onder druk zetten. Hasi kiest duidelijk voor het eerste scenario.

Colin Coosemans blijft de nummer 1 van Anderlecht

“Voor mij is het positief dat er een concurrent is om Colin uit te dagen”, legt de coach uit. Al lijkt het er niet op dat er snel een verandering zal komen tussen de palen.

Hasi voegt eraan toe dat Coosemans zichzelf al dagelijks uitdaagt op training. “Ik zie dat hij dat al doet, dus Justin versterkt dat alleen maar.”

Het lijkt er dus op dat Coosemans voorlopig nog onbetwist nummer 1 blijft. Al kan zijn contractsituatie en de onderhandelingen daarover ook wel een verandering met zich meebrengen.