Dender bezorgt Anderlecht weeral koude douche, Brusselaars blijven achter met 4 (!) op 15

Anderlecht heeft weeral punten laten liggen, deze keer op het veld van Dender. Nochtans waren ze - zeker in het laatste halfuur - zeker niet slecht toen er twee spitsen op het veld stonden. Maar Dender profiteerde toen paars-wit heel zwak uit de kleedkamer kwam. 4 op 15 in de competitie. Tja...

Ja, het werd een aangenaam schouwspel aan de Dender, bij de gelijknamige ploeg. Het ging vlotjes over en weer, met Dender dat op een gegeven moment zelfs Anderlecht domineerde. Dat resulteerde echter maar in één grote kans. Nsimba vond Coosemans op zijn weg.

Maar weet u, Anderlecht onder David Hubert, daar zit progressie in. Dat is niet meer planloos de bal naar voor trappen, maar beredeneerde looplijnen afzoeken. Er is beweging en er wordt diep gelopen. Dat er nog afval in het spel zit, dat mag duidelijk zijn, maar er is tenminste iets te zien dat lijkt op een tactisch ingestudeerd game plan.

Edozie, daar komen ze voor naar het Park

Met Dendoncker die alle gaten dichtloopt en Stroeykens en Verschaeren die hogerop contact gaan zoeken met Dolberg. Maar de belangrijkste toevoeging is zonder twijfel die van Samuel Edozie. De Engelsman heeft alles om een chouchou van paars-wit te worden.

Elegantie, techniek, dribbelvaardigheid... 't is zo'n speler die ze graag aanbidden in het Park. Dat hij maar gehuurd is zonder aankoopoptie, is voorlopig bijzaak. Als hij nog een paar dingen laat zien zoals op het halfuur in het Dender Football Complex gaan er liedjes over hem gecomponeerd worden.

Edozie ging zijn lijn af, zag Ruyssen steeds verder wijken, dribbelde zich voorbij Rodes en schoot voorbij Cools en Verrips de 0-1 op het bord. Dat hadden ze bij Anderlecht al lang niet meer gezien. Een zeldzame flits van voetbalschoonheid. Al mocht het keeperwerk van Coosemans er ook wel weer zijn.

Scheidler met fantastische goal

Scheidler pakte op een voorzet uit met een fantastische kopbal, die 9 op 10 doelmannen geklopt had, maar Coosemans zit in zo'n periode waarin zijn vertrouwen niet beter kan. En heeft ook wat geluk. Met een fantastische reflex duwde hij de bal tegen de paal en zo terug in het veld. Dender verdiende op dat moment de gelijkmaker.

En daar gingen ze in de tweede helft ook nadrukkelijk naar op zoek. Anderlecht kwam zwak uit de kleedkamer en betaalde daar het gelag voor. Nsimba zette zich door op het middenveld en klopte Dendoncker, stoomde door en bediende Scheidler. De Franse spits ramde de bal fantastisch in de rechter bovenhoek.

Anderlecht nam daarna weer over, maar kansen... ho maar! David Hubert ging zowaar met twee spitsen spelen en smeet er als toemaat ook nog Tristan Degreef op met nog een halfuur te spelen. Dolberg ging op 'de tien' spelen en dat ineens ging het allemaal veel beter bij Anderlecht.

Toch wel iets om in het achterhoofd te houden. Het leverde wel geen goal meer op en zo begint Anderlecht toch wel beter te spelen, maar blijven de punten achterwege. 't Is altijd wel iets. En in de absolute slotfase had Dender op de counter zelfs nog dé kans om met de zege te gaan lopen. Maar ja, dan was daar weer Coosemans.