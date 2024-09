Klasseflits van Anderlecht-speler Samuel Edozie kan Gert Verheyen wel bekoren: "Alsof er geen tegenstand was"

Samuel Edozie heeft nog eens laten zien dat hij wel een aanwinst is voor Anderlecht. De Nigeriaanse Brit opende de score voor paars-wit op het veld van Dender.

De huurling van Southampton had al mooie dingen laten zien, maar het was nog wachten op zijn eerste doelpunt. Dat is er dus gekomen uit bij Dender. Het was mooi meegenomen voor Anderlecht, dat in de eerste helft zeker niet de hele tijd alles onder controle had. Edozie ontbond wel zijn duivels met het einde van het eerste halfuur in zicht.

Dender wijkt voor scorende Edozie

Gert Verheyen gaf commentaar voor DAZN en was best onder de indruk. "Een actie met een goal als gevolg. Hij ging één-tegen-één en het wijken bij Dender duurt wat te lang." Het was verdediger Ruyssen die, weliswaar niet onbegrijpelijk, vooral achteruit ging. Verheyen keek dus naar beide zaken: het aanvallende aspect bij Anderlecht en het defensieve bij Dender.

"Het blijven twee mooie bewegingen van Edozie, hoor. Hij gaat een keer langs de binnenkant en langs de buitenkant. Je moet wel weten dat hij op zijn rechtervoet wil uitkomen. Het helpt vaak niet dat er een tweede verdediger bijkomt. Hens wil daar helpen en geen van de twee verdedigers grijpt echt in. Dat kan ook nog moeilijk in de zestien meter, natuurlijk."

Geen duik van Michael Verrips

De doelman van Dender vloekte toch dat zijn verdedigers niet meer deden. Verrips werd zelf dan nog eens geklopt in zijn korte hoek, de Nederlander dook ook niet meer naar de bal. "Verrips verwachtte de bal in de verste hoek, maar gaf zich eigenlijk al gewonnen voor het schot vertrok", kon Gert Verheyen ook vaststellen.

In zijn finale oordeel legde Verheyen toch wel de meeste nadruk op het initiatief van Edozie. "Het blijft wel een mooie actie blijft een mooie slalom, alsof er geen tegenstand of geen weerstand was." Anderlecht slikte na de pauze wel nog een gelijkmaker, met puntenverlies tot gevolg.