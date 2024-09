Koelbloedig KAA Gent trapt zich tegen OH Leuven naar tweede plaats

KAA Gent beleefde een gekke week met een overwinning tegen Club Brugge in het weekend en een nederlaag tegen Cercle Brugge in de midweek. Tegen OH Leuven wilde het dat van zich afspelen en dat deed het door de Leuvenaars snel naar de keel te grijpen.

Wouter Vrancken moest het ook tegen OH Leuven zonder Omri Gandelman doen. Hij viel deze week uit in de opwarming tegen Cercle Brugge en is mogelijk lange tijd buiten strijd.

Vancsza kon van de afwezigheid gebruik maken om zijn debuut te maken, terwijl ook Dean en Gambor in de basis stonden ten voordele van Gudjohnsen en Torunarigha.

© photonews

Bij OH Leuven was het puzzelen geblazen voor Oscar Garcia, die na een weekje schorsing opnieuw op de bank mocht plaatsnemen. Schrijvers verving de zieke Verstraete, terwijl Banzuzi wel fit raakte. Tsoungui scheurde zijn kruisbanden, Vlietinck kreeg de voorkeur op Gil.

Snelle dubbele voorsprong voor Gent

Wat de intenties van OH Leuven ook waren, na een kwartier mochten die eigenlijk al in de vuilbak. De eerste twee kansen van de wedstrijd leverden evenveel doelpunten op voor de Buffalo's.

Eerst was er een knap uitgesponnen aanval, waarbij Max Dean de assist van Archie Brown knap in doel wist te werken. Vijf minuten later kon Fadiga na een goede doorsteekpass van Surdez even gaan dollen met Akimoto om vervolgens er 2-0 van te maken.

Leuven blijft onmondig

Match zo meteen gespeeld, ook al probeerde OH Leuven met N'Dri, Maziz en een aantal afstandschoten van Maertens wel de bakens te verzetten. In de zone van de waarheid was het echter - andermaal - iets te weinig van Leuvense zijde.

De ingevallen Gudjohnsen kon zijn vertrouwen nog wat opkrikken door aan de overkant een kwartier voor tijd de match helemaal monddood te maken. KAA Gent wint zo met 3-0 van OH Leuven en springt naar de tweede plaats in de stand. De Leuvenaars blijven hangen in het pak.